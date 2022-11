O muzeografă susține că ea și directorul au scris lucrarea de doctorat a ministrului Apărării: „De la ze-ro!”. Angel Tîlvăr: „Pot să o susțin din nou public, fără nicio problemă”. Ce spun procurorii și directorul muzeului

O muzeografă de la Muzeul Vrancei susține că ea și directorul instituției de la acea vreme i-au făcut „de la zero” teza de doctorat a lui (PSD),

Muzeografa Aurora Apostu a povestit, pentru , că Parchetul a investigat cazul în 2018, iar Horia Dumitrescu, directorul de atunci al muzeului, a certat-o și a pedepsit-o după ce a aflat ce a declarat ea la audieri.

Între timp, dosarul a fost închis, procurorii susținând că faptele reclamate nu au fost confirmate. Ionel Marin, fost contabil-șef al Muzeului Vrancei, cel care a depus plângerea, spune, însă, că ancheta nu s-a făcut cum trebuie și nici măcar nu a fost anunțat despre decizia procurorilor pentru a o contesta.

Muzeografa Aurora Apostu spune că ea și fostul director al Muzeului Vrancei au scris lucrarea de doctorat a lui Tîlvăr

Angel Tîlvăr și-a susținut teza de doctorat în istorie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 2012. Subiectul lucrării: „Relațiile româno-israeliene între 1948-1989”.

Apostu a susținut că Dumitrescu a venit la ea cu teza de doctorat a lui Tîlvăr și i-a zis „Nu e bună de ni-mic. De ni-mic”, apoi a rupt-o chiar în fața ei.

„Și mi-a zis să o fac eu. Ne-am apucat și am făcut teza de doctorat a lui Angel Tîlvăr de la zero. De la ze-ro! I-am spus lui Ionuț, colegul meu: „Ionuț, adu-mi cărțile, du-te și adu-mi arhivele”. Deja aveam un cuprins, o structură a tezei, a dânsului.

Lucram în fiecare zi. În fiecare dimineață. Dacă am ajuns la 8 și un minut, vă jur cu mâna pe inimă, directorul Horia Dumitrescu se enerva. El lucra de la 5-6 dimineața. Și directorul lucra la teza lui Tîlvăr cu cheia în ușă, să nu-l deranjeze nimeni. Ce a fost șocant nu e că am lucrat acei ani, ci că nu se mai termina. O teză de doctorat știu că durează câțiva ani să o scrii. Dar deja era un infern fiecare zi în care lucram, se tot întindea”, a povestit muzeografa, pentru Libertatea.

Ea a vorbit și despre cum a fost audiată de procurori și reacția lui Dumitrescu atunci când a aflat ce le-a spus: „A fost cea mai dureroasă experiență. Nu știu cum Dumnezeu s-a aflat, pentru că era Horia Dumitrescu, mi-a pus pe birou toate hârtiile declarațiilor mele și mi-a zis: „Uite, știu exact cuvintele tale, fă!” Mi-amintesc exact că asta era vorba lui, „fă!”. „Uite toată declarația asta aici, asta ai făcut”. Ceva de genul: „Piei din ochii mei!”. Și după aceea s-a rupt tot filmul. Am fost mutată într-o clădire insalubră, fără căldură, fără condiții de internet, fără niciun fel de legături cu nimic, ca într-o celulă am fost închise, eu și cu o colegă… Ne-a pus camere de luat vederi în birou, ca să vadă ce facem în permanență. Râdeau de noi ca să ne umilească”.

Muzeografa a mai susținut că a și fost lovită de director, alți colegi de-ai ei fiind tratați la fel: „Câte palme am luat eu după cap de la el n-am primit în viața mea nici de la părinții mei”.

Dumitrescu, fostul director al Muzeului Vrancei: „Domnul Tîlvăr este sclipitor!”

Intervievat de Libertatea, fostul director Horia Dumitrescu a spus că e vorba de invidie, pentru că „domnul Tîlvăr fiind sclipitor, orice îți acceptă omul, numai nu să-i fii superior”.

„Este meritul lui, iar ceea ce a apărut în presă din partea a doi nemernici, din partea a doi semidocți pe care am făcut prostia să-i angajez și să-i ajut, au făcut din asta un scandal național. Problema a mai fost ridicată tot de cei doi, la alegerile naționale trecute, când domnul Tîlvăr a candidat pentru postul de senator. Părerea mea e una clară: pentru comunitatea județeană, domnul Tîlvăr este sclipitor. Vă rog să rețineți: sclipitor! Ceea ce nu place. Orice îți acceptă omul, numai nu să-i fii superior. Și de aici toate aceste mizerii care se încearcă să fie aruncate pe el”, a spus Dumitrescu despre ministrul Tîlvăr.

Fostul director al muzeului a mai afirmat că „Aurora Apostu este labilă psihic și are destule probleme de sănătate. Fratele ei a murit de demență”.

Cum se apără Angel Tîlvăr de acuzația că i-au scris alții lucrarea de doctorat

În schimb, noul ministru al Apărării insistă că el și-a scris lucrarea de doctorat și doar a cerut niște sfaturi despre așezarea în pagină: „Nu am cerut niciodată cuiva de la Muzeul Vrancei să scrie ceva legat de lucrarea mea de doctorat. Îmi asum fiecare cuvânt pe care l-am scris acolo și pot să o susțin din nou public, fără nicio problemă. (…) Nu am cerut niciodată cuiva, subliniez, de la Muzeul Vrancei să scrie ceva legat de lucrarea mea de doctorat” Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să-l rog pe profesorul Horia Dumitrescu – față de care mă simt vinovat că trebuie să treacă prin genul ăsta de situație – să-l rog să mă ajute să mă sfătuiască, ca să pun în pagină și așa mai departe”.

„Da, am fost la procurori, acum patru, cinci ani în acest caz. A durat o jumătate de oră și s-a încheiat cu „Probabil, domnule Tîlvăr, n-o să ne mai întâlnim niciodată””, a mai susținut ministrul.

Ce a spus Ionel Marin, contabilul care a reclamat faptele

Ionel Marin, fost contabil-șef al Muzeului Vrancei, e cel care, în 2016, a depus la DNA o plângere în care a formulat mai multe acuzații la adresa lui Horia Dumitrescu. Una dintre reclamații îl viza pe Tîlvăr.

DNA Galați a clasat o parte dintre acuzații, iar altele au fost trimise spre soluționare Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea. Recent, și dosarul de la Parchetul din Focșani a fost închis.

„Am aflat zilele acestea că dosarul a fost clasat golănește, ca să spun așa, pentru că eu n-am fost chemat la audieri niciodată la Parchetul din Vrancea. Ei aveau obligația, prin lege, să-mi trimită soluția acasă și am fost privat de dreptul de a face contestație. (…)

Acum mi-am dat seama de ce a fost tratată situația cu atâta lejeritate de DNA. Și de Parchetul Vrancea: am scris în denunț acele câteva rânduri despre Tîlvăr, referitor la redactarea tezei de doctorat”, a declarat Marin, pentru Libertatea.

Parchetul Vrancea a confirmat, pentru Libertatea, că a clasat dosarul pe motiv că faptele „nu s-au confirmat”. Procurorii au mai transmis că „termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale s-a împlinit înainte ca denunțătorul din cauză să sesizeze organele de urmărire penală”.