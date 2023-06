ANI sesizează DNA în cazul lui Robert Negoiță pentru contracte încheiate cu firme „în cadrul cărora membrii familiei primarului dețin funcții și calități” / Reacția primarului: „Este o fumigenă. Este aberant”

Agenția Națională de Integritate a anunțat că a sesizat Direcția Națională Anticorupție în cazul primarului de la Sectorul 3, Robert Negoiță, pe care îl suspectează de fapte de corupție în legătură cu patru contracte încheiate de agenții ale primăriei „cu societăți comerciale în cadrul cărora membrii familiei primarului dețin funcții și calități”.

ANI sesizează DNA în cazul lui Robert Negoiță

Cele patru contracte în cazul cărora ANI susține că „au fost identificate indicii privind posibila încălcare a legislației penale” sunt:

Contractul de închiriere mijloace de transport nr. 1450/31.08.2016, încheiat între Administrarea Domeniului Public București SA aflată în subordinea Primăriei Sector 3 ,în calitate de locatar și o societate comercială în cadrul căreia membrii familiei primarului Robert Sorin NEGOIȚĂ (părinții și fratele) dețin funcții și calități ,în calitate de locator . Obiectul contractului de închiriere a fost reprezentat de punerea la dispoziția locatarului autoturismul marca Mercedes-Benz Viano pentru o chirie de 450 lei/lună fără TVA pentru perioada 01.09.2016 – 31.12.2018 – valoare totală de 13.401 lei;

Contractul de vânzare-cumpărare nr. 5381/01.11.2018, încheiat între SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL aflată în subordinea Primăriei Sector 3 ,în calitate de cumpărător și aceeași societate comercială în cadrul căreia membrii familiei primarului Robert Sorin NEGOIȚĂ (părinții și fratele) dețin funcții și calități ,în calitate de vânzător . Obiectul contractului a fost reprezentat de vânzarea autovehiculului second hand marca Mercedes-Benz Viano cu suma de 39.874,71 euro , autovehicul care, anterior, a făcut obiectul contractului de închiriere sus-menționat;

,în calitate de și aceeași (părinții și fratele) ,în calitate de . Obiectul contractului a fost reprezentat de vânzarea autovehiculului second hand marca Mercedes-Benz Viano , autovehicul care, anterior, a făcut obiectul contractului de închiriere sus-menționat; Contractul de închiriere nr. 3537/14.10.2019 încheiat între SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL aflată în subordinea Primăriei Sector 3 ,în calitate de chiriaș și o societate comercială în cadrul căreia membrii familiei primarului Robert Sorin NEGOIȚĂ (părinții și fratele) dețin funcții și calități, în calitate de locator. Obiectul contractului a fost reprezentat de închirierea unei suprafețe de 2.390 mp, din terenul în suprafață totală de 48.080 mp, situat în municipiul București. Contractul a încetat la data de 02.06.2022, valoarea acestuia fiind de 346.979,4 lei .

Contractul de închiriere nr. 3230/03.08.2021 încheiat între SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL aflată în subordinea Primăriei Sector 3,în calitate de locatar și o societate comercială în cadrul căreia membrii familiei primarului Robert Sorin NEGOIȚĂ (părinții și fratele) dețin funcții și calități,în calitate de locator. Obiectul contractului a fost reprezentat de punerea la dispoziție de utilaje și/sau echipamente, pe o perioadă de 1 an, valoarea achitată fiind de 31.101,84 lei.

În plus, ANI îl acuză pe Robert Negoiță că nu a declarat contractele în declarațiile de interese.

„Aceste contracte nu au fost menționate de către Robert Sorin NEGOIȚĂ în declarațiile de interese depuse în perioada exercitării mandatelor de primar 2016 – 2020 și 2020-2024, fapt ce a atras constatarea indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de fals în declarații. Potrivit legii, Robert Sorin NEGOIȚĂ avea obligația să declare contractele finanțate de la bugetul local, obținute sau aflate în derulare în timpul exercitării mandatelor de primar, de către societățile comerciale ale rudelor de gradul I ale acestuia (prin rude de gradul I se înțeleg părinți pe linie ascendentă), încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat”, se mai arată în comunicatul ANI.

Robert Negoiță: „Este aberant, nu are nicio fărâmă de adevăr”

Primarul Sectorului 3 a negat acuzațiile și susține că „este o fumigenă că Negoiță dă contracte familiei”.

„Daca exista vreo suspiciune, foarte bine, sa se verifice. Eu va asigur ca nu exista nimic, absolut nimic de genul acesta. Este o fumigena ca Negoita da contracte familiei. Este aberant, nu are nicio farama de adevar (…). Cum să le declar (contractele) daca nu am facut? Sa declar ceva ce nu am facut?