Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat legea pensiilor speciale. Ce a anunțat premierul

Ana Maria
10 dec. 2025, 18:59
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat legea pensiilor speciale. Ce a anunțat premierul
Ilie Bolojan Sursa foto. gov.ro
Cuprins
  1. Ce noutăți aduce legea pensiilor speciale pentru magistrați
  2. Există riscul ca legea să fie respinsă de CCR?
  3. Cum influențează contextul politic decizia Curții Constituționale

Premierul Ilie Bolojan a comentat, miercuri, decizia CCR de a amâna pentru data de 28 decembrie pronunțarea asupra legii pensiilor speciale ale magistraților.  Bolojan a subliniat că nu deține informații interne despre motivele exacte ale amânării, dar a exclus ipoteza unei manevre politice:

„Nu am date legate de motivele pentru care plenul CCR a decis amânarea. Cred că sunt aspecte procedurale care țin de interiorul Curții. Nu văd o strategie de amânare, ci un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile. Nu este întotdeauna ușor să ajungi la un punct de vedere comun”, a spus premierul în emisiunea „Friendly Fire”, moderată de Moise Guran și Vlad Petreanu, potrivit Știripesurse.

Ce noutăți aduce legea pensiilor speciale pentru magistrați

Premierul Ilie Bolojan a explicat principalele modificări față de varianta anterioară a legii, respinsă în toamnă de CCR. El a punctat două constante importante:

  • vârsta de pensionare de 65 de ani;

  • durata minimă de muncă de 35 de ani, ceea ce împiedică pensionarea înainte de 58 de ani.

Mai mult, nivelul maxim al pensiei nu va putea depăși 75% din ultimul venit net. O altă noutate este extinderea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, permițând o ajustare treptată a vârstei de pensionare pentru magistrați:

„Față de ultimul proiect, s-a extins perioada de la actuala vârstă de pensionare – 48 de ani – de la 10 la 15 ani. În fiecare an, următoarea generație de magistrați va mai lucra un an în plus, astfel încât în 15 ani să ajungem la vârsta de pensionare stabilită”, a mai adăugat Bolojan.

Există riscul ca legea să fie respinsă de CCR?

Premierul Bolojan a exclus varianta respingerii legii:

„Nu iau în calcul astfel de ipoteză. Proiectul respectă prevederile constituționale. Am încercat să vedem deciziile CCR de-a lungul anilor și să respectăm ce a fost stabilit în această materie”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Cum influențează contextul politic decizia Curții Constituționale

Amânarea pronunțării CCR intervine într-un context politic tensionat, cu o moțiune de cenzură iminentă și presiuni publice ridicate. Surse juridice indică divergențe între judecătorii CCR, iar prezența tuturor membrilor este esențială pentru o decizie finală. Premierul a asigurat că nu are motive să fie îngrijorat de stabilitatea Guvernului în fața moțiunii:

„Nu am emoții pentru moțiunea de cenzură. Nu am date care să arate că ar exista un anumit vot”, a ținut să precizeze premierul.

