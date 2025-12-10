Premierul Ilie Bolojan a comentat, miercuri, decizia CCR de a amâna pentru data de 28 decembrie pronunțarea asupra legii pensiilor speciale ale magistraților. Bolojan a subliniat că nu deține informații interne despre motivele exacte ale amânării, dar a exclus ipoteza unei manevre politice:

„Nu am date legate de motivele pentru care plenul CCR a decis . Cred că sunt aspecte procedurale care țin de interiorul Curții. Nu văd o strategie de amânare, ci un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile. Nu este întotdeauna ușor să ajungi la un punct de vedere comun”, a spus premierul în emisiunea „Friendly Fire”, moderată de Moise Guran și Vlad Petreanu, potrivit .

Ce noutăți aduce legea pensiilor speciale pentru magistrați

Premierul Ilie Bolojan a explicat principalele modificări față de varianta anterioară a legii, respinsă în toamnă de CCR. El a punctat două constante importante:

vârsta de pensionare de 65 de ani;

durata minimă de muncă de 35 de ani, ceea ce împiedică pensionarea înainte de 58 de ani.

Mai mult, nivelul maxim al pensiei nu va putea depăși 75% din ultimul venit net. O altă noutate este extinderea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, permițând o ajustare treptată a vârstei de pensionare pentru magistrați:

„Față de ultimul proiect, s-a extins perioada de la actuala vârstă de pensionare – 48 de ani – de la 10 la 15 ani. În fiecare an, următoarea generație de magistrați va mai lucra un an în plus, astfel încât în 15 ani să ajungem la vârsta de pensionare stabilită”, a mai adăugat Bolojan.

Există riscul ca legea să fie respinsă de CCR?

Premierul Bolojan a exclus varianta respingerii legii:

„Nu iau în calcul astfel de ipoteză. Proiectul respectă prevederile constituționale. Am încercat să vedem deciziile CCR de-a lungul anilor și să respectăm ce a fost stabilit în această materie”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Cum influențează contextul politic decizia Curții Constituționale

Amânarea pronunțării CCR intervine într-un context politic tensionat, cu o moțiune de cenzură iminentă și presiuni publice ridicate. Surse juridice indică divergențe între judecătorii CCR, iar prezența tuturor membrilor este esențială pentru o decizie finală. Premierul a asigurat că nu are motive să fie îngrijorat de stabilitatea Guvernului în fața moțiunii:

„Nu am emoții pentru moțiunea de cenzură. Nu am date care să arate că ar exista un anumit vot”, a ținut să precizeze premierul.