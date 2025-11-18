Gabriel Biriș, consultant fiscal şi avocat de business, le-a transmis pensionarilor să nu se mai lase manipulați de politicienii care fac promisiuni neacoperite. El a susținut un discurs la .

Gabriel Biriș, apel către pensionari

Consultantul fiscal i-a îndemnat pe vârstnici să nu mai aibă încredere în politicieni și să nu se mai lase manipulați de . Gabriel Biriș a dat exemplu actuala criză provocată de guvernările PNL-PSD din ultimii ani. Potrivit spuselor sale, pentru a obține voturi, că vor majora pensiile, politicienii și PNL au introdus noi taxe și impozite, inclusiv contribuțiile pe sănătate.

„Cu impredictibilitatea fiscală – eu sunt avocat de business – clienţii noştri sunt companii mai puţin mici – medii şi mari – cu capital românesc sau străin suntem cu toţii foarte afectaţi de lipsa asta de stabilitate şi de predictibilitate. Din păcate, curcubeul, în sens de zile frumoase, e puţin probabil, pentru că din păcate în anii care au trecut a fost foarte, foarte multă lipsă de responsabilitate”, a transmis Gabriel Biriș.

Potrivit spuselor sale, politicienii au dat dovadă iresponsabilitate, iar gafele și erorile de la guvernare au ajuns să afecteze pe toată lumea.

„Politicienii v-au promis marea cu sarea, au promis că vin cu creşteri, după care au început să le amâne. S-a ajuns la o situaţie bugetară deosebit de gravă şi acum vedem plăţi de contribuţii la sănătate, impozite majorate. Lucrurile astea ne afectează pe noi toţi, pentru că până la urmă noi suntem în chestiunea asta numită România împreună – tineri, mai puţini tineri, angajaţi la stat, angajaţi în privat, pensionari sau elevi. O rugăminte: să nu vă mai lăsaţi manipulaţi”, a atenţionat el.

Economiile la saltea se depreciază

Gabriel Biriș i-a avertizat pe pensionari să-și investească banii, în depozite cu dobândă sau în . El a precizat că economiile ținute în casă, care nu dau randament se devalorizează din cauza inflației. Economiile, a declarat consultantul au un mare duşman, inflaţia. Banii se devalorizează, iar acest lucru reprezintă un pericol pentru siguranța financiară a vârstnicilor.

„S-a vorbit de economii, să puneţi bani deoparte – important, dacă putem – dar grijă mare, că economiile au un mare duşman care a revenit printre noi. Se numeşte inflaţie. Ce bine ar fi fost să fi avut educaţie financiară în ’89, la Revoluţie, când familia mea avea la CEC echivalentul a 3-4 apartamente în Bucureşti, din lucrat grădină, şi care s-au evaporat cu inflaţia! Nu am avut-o, în fine! Ţineţi cont de inflaţie!”, a mai spus consultantul.

El a declarat că banii trebuie investiți pentru a aduce beneficii. Acestea sunt garantate și oferă dobânzi care acoperă, măcar într-o oarecare măsură .

„Cel mai rău este să ţii banii la saltea. Banii la saltea sunt un rău şi din alt punct de vedere – că vă creează un pericol personal, la siguranţa dvs. Nu ţineţi bani acasă, bani mulţi în special. Ţineţi doar cât aveţi nevoie într-o săptămână, maxim. Banii în contul curent nu vă pot fi furaţi, dar se depreciază, dobânzile la contul curent sunt micuţe. Banii în depozite sunt mult mai buni – atât timp cât nu ei nevoie de ei – decât banii în contul curent sau, şi mai rău, la saltea”, a spus Biriş.

Gabriel Biriș, despre instrumentele de economisire

Consultantul fiscal i-a îndemnat pe pensionari să ia în calcul să investească în titluri de stat şi, totodată, să nu scoată toţi banii de pe card. El a explicat că plățile cu cardul oferă o serie de beneficii, spre deosebire de banii cash. El a dat ca exemplu comisioanele de retragere pe care le plătesc cei care scot banii de la bancomat. Prin comparație, plata cu cardul nu este comisionată.

„Uitaţi-vă şi la titlurile de stat, că sumele nu sunt mari, dobânzile sunt bune, comparabile cu inflaţia în momentul de faţă şi sunt şi neimpozabile, ţineţi minte lucrul ăsta, şi pot fi şi vândute contra unui mic comision, dacă aveţi nevoie. Iarăşi, încă un sfat: majoritatea primiţi pensiile în cont, pe card. Nu vă duceţi să scoateţi banii a doua zi, că nu aveţi de ce. În momentul în care scoateţi bani din bancomat plătiţi un comision. Dacă plătiţi cu cardul la comerciant, nu plătiţi niciun comision. Ba, mai sunt şi bănci care dau nişte puncte, nişte bonusuri, pe care după aia le poţi folosi, deci, practic, un discount că ai folosit cardul lui. Mic, dar se adună”, a susţinut avocatul.

Un alt sfat pe care l-a transmis pensionarilor a fost să nu se lege de lucruri. Locuințele prea mari necesită costuri de întreținere ridicate, iar acest lucru pune presiune pe venituri și, implicit pe nivelul de trai.