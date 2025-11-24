Aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ancheta Parchetului, declanșată la inițiativa lui Ciprian Ciucu: „Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa!”

O anchetă a Parchetului General privind obținerea ilegală a documentelor românești de către aproape 300 de oligarhi și infractori ruși a fost declanșată la inițiativa lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei.

Edilul a explicat modul în care a descoperit această situație:

„LA INIȚIATIVA MEA a fost demarată cercetarea care a dus la ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești!

Astfel, am inițiat destructurarea unei rețele mai vechi care acționa la nivel național.

Am aflat de acestă situație după ce, anul trecut, am schimbat fosta conducere de la , iar cea nouă mi-a adus la cunoștință unele inadvertențe în ceea ce privește documentele de stare civilă depuse.”, a scris Ciucu .

Cine a sesizat organele de cercetare

Candidatul PNL a menționat că directorul general al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor a sesizat organele de cercetare din cadrul Poliției Naționale, conform unei dispoziții pe care i-a dat în decembrie 2024.

Ce măsuri au fost dispuse pentru verificarea documentelor

În noiembrie 2024, Ciprian Ciucu a dispus ca lucrătorii de la starea civilă să verifice integral documentele depuse de cetățenii moldoveni, ucraineni și ruși pentru transcrierea actelor de stare civilă, în urma dobândirii cetățeniei române.

Ulterior, ancheta s-a extins la toate structurile de evidență din București și din țară, în condițiile în care problema părea să fie una gravă.

