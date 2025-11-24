B1 Inregistrari!
Aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ancheta Parchetului, declanșată la inițiativa lui Ciprian Ciucu: „Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa!”

Ana Maria
24 nov. 2025, 19:21
Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nechez
O anchetă a Parchetului General privind obținerea ilegală a documentelor românești de către aproape 300 de oligarhi și infractori ruși a fost declanșată la inițiativa lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei.

Edilul a explicat modul în care a descoperit această situație:

„LA INIȚIATIVA MEA a fost demarată cercetarea care a dus la ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești!

Astfel, am inițiat destructurarea unei rețele mai vechi care acționa la nivel național.

Am aflat de acestă situație după ce, anul trecut, am schimbat fosta conducere de la Evidența Persoanelor, iar cea nouă mi-a adus la cunoștință unele inadvertențe în ceea ce privește documentele de stare civilă depuse.”, a scris Ciucu într-o postare pe Facebook.

Candidatul PNL a menționat că directorul general al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor a sesizat organele de cercetare din cadrul Poliției Naționale, conform unei dispoziții pe care i-a dat în decembrie 2024.

„Directorul General al Direcției Locale de Evidență a Personelor a sesizat organele de cercetare din cadrul Poliției Naționale, în urma dispoziției pe care i-am dat-o în decembrie 2024”, a mai adăugat primarul Sectorului 6.

În noiembrie 2024, Ciprian Ciucu a dispus ca lucrătorii de la starea civilă să verifice integral documentele depuse de cetățenii moldoveni, ucraineni și ruși pentru transcrierea actelor de stare civilă, în urma dobândirii cetățeniei române.

Ulterior, ancheta s-a extins la toate structurile de evidență din București și din țară, în condițiile în care problema părea să fie una gravă.

“În luna noiembrie 2024, am dispus ca lucrătorii de la starea civilă să verifice integral documentele depuse de către cetățenii moldoveni, ucrainieni și ruși pentru transcrierea actelor de stare civilă în urma dobândirii cetățeniei române.

Ancheta a fost extinsă la toate structurile de evidență din București, dar și din țară. Problema este una serioasă! Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa! Se pare că am inițiat destructurarea unei rețele vechi de peste 10 ani.”, a mai menționat Ciprian Ciucu.

