Așa ne văd americanii. Ce scrie The Washington Post despre scandalul din Parlamentul României

Criza politică din România a fost abordată și de presa internațională. Celebra publicație americană The Washington Post a făcut o radiografie a evenimentelor care au marcat scena politică de la București în ultimele zile, cu titlul „Romania: Vot de neîncredere blocat, criza politică se mărește”.

The Washington Post, material despre criza politică din România:

PNL, partidul de guvernământ din România, a blocat joi – cu ajutorul opoziției – o moțiune de cenzură depusă de foștii parteneri de coaliție, marcând o săptămână de turbulențe politice în țara est-europeană.

Criza a început săptămâna trecută după ce premierul liberal Florin Cîțu l-a demis de la Ministerul Justiției pe Stelian Ion – un membru al partenerului mai mic din coaliție, USR PLUS – pentru că nu a aprobat un program de 10 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii regionale.

USR PLUS i-a retras sprijinul lui Cîțu și a depus o moțiune de cenzură – cu sprijinul partidului de extremă-dreapta AUR – împotriva sa.

Liberalii de centru-dreapta s-au abținut de la votul de joi din parlament, alături de opozanții din PSD, ceea ce a însemnat că procedura pentru citirea moțiunii a putut să meargă mai departe, însă nu și votul în sine, pentru că nu a existat cvorum.

Cîțu a pus miercuri la îndoială și legalitatea moțiunii depuse împotriva sa, contestând-o la Curtea Constituțională pentru o tehnicalitate, și a făcut eforturi pentru a bloca votul până la decizia curții.

Toți cei șase miniștri USR PLUS au demisionat marți, iar demisiile au fost acceptate miercuri de președintele Klaus Iohannis. Au fost numiți alți miniștri interimari.

Liberalii urmează să aibă alegeri interne pentru conducerea partidului în această lună. Radu Magdin, analist politic la Smartlink Communications din București, consideră că acest aspect a stat în spatele deciziei lui Cîțu de a bloca votul.

„Cîțu se teme că un vot de neîncredere ar forța PSD să se alăture USR PLUS și AUR și să voteze împotriva guvernului”, a spus el pentru The Associated Press. „În acest mod, cabinetul Cîțu foarte probabil ar pierde încrederea parlamentului”.

Interesul PSD, spune Magdin, este „să prelungească viața politică a liberalilor lui Cîțu” pentru ceva vreme.

„Creșterea prețurilor la facturile pentru utilități va face această iarnă una a nemulțumirii… (și) fără să controleze resursele guvernului, Cîțu ar pierde cursa pentru șefia PNL”, a spus el.

USR PLUS și-a exprimat îngrijorarea cu privire la transparența modului în care vor fi gestionate fondurile pentru dezvoltare regională, care vor oferi putere autorităților locale. Într-un comunicat de săptămâna trecută, partidul spunea că fondurile ar putea „umple conturile baronilor (locali)”.

Într-un interviu acordat The Associated Press în această săptămână, fostul premier și actual lider al partidului liberal, Ludovic Orban, a spus că îl învinuiește pe prim-ministru pentru actualele turbulențe politice.

„El a provocat criza, prin decizia pe care a luat-o fără aprobarea mea și, în principal, prin decizia de a alege să îl demită pe ministrul justiției”, a spus el. „O decizie în care nu am fost consultat și pe care nu am aprobat-o”.

Orban și Cîțu se vor confrunta în această lună la alegerile pentru conducerea partidului.