Audierea Oanei Țoiu în Comisia de politică externă s-a transformat într-un circ. Atacurile la adresa ministrei de Externe au venit din toate părțile, iar parlamentarii PSD și UDMR s-au certat și între ei (VIDEO)

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost chemată în Comisia de politică externă a Camerei Deputaților, în contextul scandalului repatrierii din Dubai a fiicei lui Victor Ponta. Discuțiile au fost tensionate, cu atacuri nedemne de un parlamentar la adresa Oanei Țoiu, dar și cu replici dure între deputații PSD și UDMR.

Oana Țoiu, atacată de „marii bărbați” din Parlament

Scandalul a început încă din momentul în care Oana Țoiu dădea explicații jurnaliștilor în fața ușii unde se desfășura audierea. Ca niște adevărați bărbați puternici, parlamentarii din comisie îi strigau ministrei, din sală.

„Haideți, doamna ministru, că stă Parlamentul după dumneavoastră!”.

„Doamna ministru, haideți, că mințiți înăuntru, nu e nevoie afară!”, i-a strigat din sală deputatul Adrian Solomon.

„Ce face acolo, dezvăluie statuia minciunii?”, a întrebat alt deputat.

„Să îi spună, mă cineva, că audierea este înăuntru”, a vociferat un altul.

Iar Marian Mina s-a dus la ușă, în timp ce ministrul făcea declarații de presă, și aproape a tras-o de mânecă pentru a-i atrage atenția că audierea este înăuntru.

Circ cu Țoiu în Comisia de politică externă

În sala , tensiunea a izbucnit încă de la început, când reprezentanții PSD au contestat modul în care s‑au desfășurat audierile și au intrat în conflict cu președintele comisiei, deputatul Hajdu Gábor (UDMR).

PSD‑iștii au acuzat conducerea comisiei că favorizează discursul ministrului și au cerut ca toți cei care nu sunt membri ai comisiei să fie scoși din sală. „Sunteți prietenul doamnei ministru, la cum ați început aceste audieri.”, i‑a reproșat un deputat PSD lui Hajdu Gábor.

Disputa procedurală a continuat atunci când președintele de ședință a propus ca fiecare grup parlamentar să poată adresa doar două întrebări ministrului. PSD‑ul a protestat vehement: „Nuuu, păi cred că glumiți! Dumneavoastră ați pus 4 întrebări, nu puteți să propuneți așa ceva”, au strigat social‑democrații.

Spiritele s‑au înfierbântat și mai mult când deputatul Adrian Câciu (PSD) l‑a atacat direct pe Hajdu:

„Tu ești UDMR. Nu înțelegi ce înseamnă să fii român!”, a strigat el, în timp ce opositorii procedurii îl criticau pe președintele comisiei.

La rândul său, Iulian Lorincz (USR), aliat al ministrei, a intervenit cerând „izolarea discursurilor xenofobe”, încercând să tempereze atacurile politice din timpul audierii.

AUR i-a cerut Oanei Țoiu să-și ceară scuze

„Este o fantasmagorie că un ministru de Externe s-ar apuca să verifice cu nume și prenume copiii unui parlamentar. Este un precedent extrem de periculos ca Parlamentul să se ocupe de un singur copil, al unui politician. Instituția publică este datoare pentru toți copiii.

Nu am întrebat nimic în structurile MAE despre Irina Ponta și nu am luat nicio decizie despre acest caz. Singurul răspuns pe care l-am dat consulului a fost să se asigure că toate grupurile vulnerabile înscrise pe canalele formale pentru repatriere au fost informate, iar mai departe este decizia consulului.”, a explicat Oana Țoiu.

Ministra a încercat să arate și un bilanț al repatrierilor, dar fără succes.

„Nu există cetățeni români cărora să li se fi refuzat întoarcerea acasă în detrimentul altor state”

Cu privire la lecțiile învățate, după ce finalizăm efortul de răspuns la cererile consulare, după ce vom avea acasă românii în siguranță, vom avea o evaluare foarte clară a lucrurilor care trebuie îmbunătățite.

A trecut deja vârful cererilor. Am reușit să aducem acasă, în siguranță, 5.700 de cetățeni români”

În acest moment cerința cetățenilor pe care am reușit să o îndeplinim mai greu a fost să avem discuții individuale despre cazul fiecăruia, echipele consulare sunt limitate. Riscurile vor fi ridicate încă o perioadă de timp, nu ne așteptăm ca acest conflict să se termine imediat.” a spus .

„Starea vremii nu ne-o prezentați?”, a fost răspunsul „deștept” al deputatului Marian Mina.