Avem documentul! Cum arată declarația pe care Crin Antonescu a dat-o la Securitate, în anul 1988, cu privire la un fost coleg de școală (FOTO)

, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la , a citit declarația pe care a dat-o la Securitate în anul 1988. În cadrul unei conferințe de presă, Antonescu a citit, în integralitate, declarația dată, legată de un fost coleg de școală, care a dorit să plece din țară. Candidatul la prezidențiale a punctat faptul că e vorba de o „declarație”, nu de o „notă informativă”.

„Declarație: Subsemnatul, profesor de istorie (…) vă declar că îl cunosc pe Costache Ștefan, inginer la întreprinderea mase plastice din Tulcea, de aproximativ 20 de ani. Am copilărit împreună, am fost colegi de clasă, apoi după clasa a opta Costache Ștefan a plecat la București pentru a urma cursurile unui liceu de specialitate și apoi a urmat și cursurile facultății de construcții. În prezent ne aflăm în relații amicale. În toamna anului 1987, după ce Costache Ștefan s-a reîntors dintr-o excursie din Bulgaria, ca turist, ne-a declarat următoarele (….). Aflat către sfârșitul perioadei de excursie, la Sofia, a încercat să întreprindă o călătorie la Viena pe calea aerului fără a deține viza necesară sau pașaport. Depistat de autoritățile bulgare, a fost reținut la aeroport, a fost reținut timp de 2-3 zile în Bulgaria, după care a fost trimis în România, tot pe calea aerului.

Din București la Tulcea a fost însoțit de două cadre de miliție, iar la Tulcea a mai fost reținut pentru o scurtă perioadă, în care a fost cercetat de organele de miliție și Securitate. În legătură cu perioadele în care a fost reținut, mi-a relatat că totul a decurs în condiții normale. Mi-a relatat că inițial a vrut să facă o călătorie în Viena, ulterior a declarat că nu s-ar mai fi întors. Am aflat că organele de cercetare ar fi descoperit la domiciliul său unele pachete cu obiecte personale lăsate unor prieteni, cu destinația scrisă pe bilețele, unul dintre pachete îmi era destinat mie. Nu cunosc conținutul pachetului. În legătură cu faptele petrecute, declar că deși suntem în strânsă legătură de multă vreme, nu am cunoscut intențiile lui Costache Ștefan. Știam doar că a depus acte pentru o excursie în câteva țări socialiste și i-a fost aprobată doar Bulgaria. Am înțeles că nimeni nu îi cunoștea intențiile, nici măcar părinții sau sora lui. Am fost uimit, în condițiile în care el niciodată nu și-a exprimat dorința de a se muta în afara țării. Am posibilitatea să exercit influență pozitivă asupra celui în cauză, are încredere în mine, mă consultă. Totuși, pare debusolat, afirmând că, după cele întâmplate, reușita lui în viață nu va mai fi atât de sigură”, a scris Antonescu în declarația dată la Securitate, în 1988.

Crin Antonescu a pus la dispoziția presei o copie după documentul de la Securitate, imediat după ce s-a încheiat conferința de presă.