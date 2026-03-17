Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)

Lansarea Barometrului securității naționale 2026, realizat de INSCOP Research, scoate la iveală o imagine complexă a percepției publice: românii sunt tot mai preocupați de riscurile externe, dar în același timp manifestă incertitudine în privința capacității statului de a-i proteja.

România, percepută mai degrabă ca țară sigură

Potrivit datelor Barometrului securității naționale, 51,1% dintre români consideră că România este o țară sigură din punct de vedere al securității naționale. Dintre aceștia:

17,9% spun că este foarte sigură

33,2% o consideră mai degrabă sigură

Pe de altă parte, 46,5% dintre respondenți percep România ca fiind o țară nesigură:

27% mai degrabă nesigură

19,4% foarte nesigură

Ponderea celor care nu au oferit un răspuns este de 2,4%.

Diferențe clare între categorii sociale

Percepția de siguranță variază semnificativ în funcție de profilul respondenților.

România este văzută ca o țară sigură în proporții mai mari decât media de:

votanții PNL (77%) și USR (81%)

bărbați (59%)

tineri sub 30 de ani (70%)

persoane cu educație superioară (74%)

locuitorii din București (61%) și din marile orașe (61%)

În schimb, percepția de nesiguranță este mai ridicată în rândul:

votanților AUR (62%)

femeilor (53%)

persoanelor peste 60 de ani (54%)

celor cu educație primară (61%)

locuitorilor din mediul rural (56%)

Războiul din Ucraina amplifică temerile

Potrivit , contextul generat de Războiul din Ucraina continuă să domine percepțiile legate de securitate. O mare parte dintre respondenți consideră că acest conflict reprezintă cea mai mare amenințare pentru stabilitatea regională, existând temeri privind extinderea lui în Europa de Est.

În acest cadru, Rusia este indicată de mulți participanți la sondaj drept principal factor destabilizator în regiune.

Alianțele externe, considerate esențiale

Barometrul evidențiază și importanța alianțelor internaționale. sunt percepute ca actori-cheie în asigurarea securității României, iar Statele Unite ale Americii rămân un partener strategic de încredere.

Cu toate acestea, opiniile sunt împărțite: o parte semnificativă a populației consideră că România ar trebui să își consolideze capacitatea proprie de apărare, în timp ce alții mizează pe sprijinul extern.