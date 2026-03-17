Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)

Adrian A
17 mart. 2026, 10:54
Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA

Lansarea Barometrului securității naționale 2026, realizat de INSCOP Research, scoate la iveală o imagine complexă a percepției publice: românii sunt tot mai preocupați de riscurile externe, dar în același timp manifestă incertitudine în privința capacității statului de a-i proteja.

România, percepută mai degrabă ca țară sigură

Potrivit datelor Barometrului securității naționale, 51,1% dintre români consideră că România este o țară sigură din punct de vedere al securității naționale. Dintre aceștia:

  • 17,9% spun că este foarte sigură

  • 33,2% o consideră mai degrabă sigură

Pe de altă parte, 46,5% dintre respondenți percep România ca fiind o țară nesigură:

  • 27% mai degrabă nesigură

  • 19,4% foarte nesigură

Ponderea celor care nu au oferit un răspuns este de 2,4%.

Diferențe clare între categorii sociale

Percepția de siguranță variază semnificativ în funcție de profilul respondenților.

România este văzută ca o țară sigură în proporții mai mari decât media de:

  • votanții PNL (77%) și USR (81%)

  • bărbați (59%)

  • tineri sub 30 de ani (70%)

  • persoane cu educație superioară (74%)

  • locuitorii din București (61%) și din marile orașe (61%)

În schimb, percepția de nesiguranță este mai ridicată în rândul:

  • votanților AUR (62%)

  • femeilor (53%)

  • persoanelor peste 60 de ani (54%)

  • celor cu educație primară (61%)

  • locuitorilor din mediul rural (56%)

Războiul din Ucraina amplifică temerile

Potrivit datelor prezentate, contextul generat de Războiul din Ucraina continuă să domine percepțiile legate de securitate. O mare parte dintre respondenți consideră că acest conflict reprezintă cea mai mare amenințare pentru stabilitatea regională, existând temeri privind extinderea lui în Europa de Est.

În acest cadru, Rusia este indicată de mulți participanți la sondaj drept principal factor destabilizator în regiune.

Alianțele externe, considerate esențiale

Barometrul evidențiază și importanța alianțelor internaționale. NATO și Uniunea Europeană sunt percepute ca actori-cheie în asigurarea securității României, iar Statele Unite ale Americii rămân un partener strategic de încredere.

Cu toate acestea, opiniile sunt împărțite: o parte semnificativă a populației consideră că România ar trebui să își consolideze capacitatea proprie de apărare, în timp ce alții mizează pe sprijinul extern.

Citește și...
Fostul ministru Ilan Laufer, accident cu trotineta pe care se afla cu gemenii săi
Politică
Fostul ministru Ilan Laufer, accident cu trotineta pe care se afla cu gemenii săi
Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
Economic
Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
Politică
Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
Politică
Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
Politică
Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
Politică
Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
Politică
Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
Politică
Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)
Politică
Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)
Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
Politică
Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
11:21 - Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
11:10 - Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
11:08 - Fostul ministru Ilan Laufer, accident cu trotineta pe care se afla cu gemenii săi
10:53 - Aparat dentar pentru copii: informații esențiale înainte de începerea tratamentului
10:48 - Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
10:27 - Vremea,17 martie: soare în majoritatea regiunilor, precipitații izolate în vest și la munte
10:26 - Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
10:17 - Capcanele financiare care îți consumă salariul lună de lună. De ce ajungi să cheltui mai mult decât crezi
10:09 - Schimbări majore la parcările albastre ale Primăriei Capitalei. Se pot face abonamente. Cât costă și cum se fac
10:04 - Cât costă motorina și benzina marți, 17 martie. Au fost înregistrate cele mai mari scumpiri la pompă de când a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu