Acasa » Politică » Băsescu: Am devenit ridicoli. Drona a fost doborâtă de un plop (VIDEO)

Băsescu: Am devenit ridicoli. Drona a fost doborâtă de un plop (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
25 nov. 2025, 16:27
Băsescu: Am devenit ridicoli. Drona a fost doborâtă de un plop (VIDEO)
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV
  1. Reacția lui Băsescu după ce încă o dronă a intrat în spațiul aerian al României
  2. Băsescu, ironii la adresa unor generali
  3. Guvernul/Ministerul Apărării ar putea să facă mai mult? Ce spune Băsescu

Traian Băsescu a declarat că am devenit ridicoli cu toate aceste drone care intră ilegal în spațiul nostru aerian și noi nu facem nimic. Fostul președinte a afirmat că Armata Română are nevoie de dotări și instruire pentru a doborî dronele. De asemenea, Băsescu i-a ironizat pe generalii cu multe stele care doar apar la TV și nu fac nimic.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, în contextul în care încă o dronă a intrat în spațiul aerian al României, a traversat mai multe județe din est și s-a prăbușit în ograda unui om din Vaslui.

Reacția lui Băsescu după ce încă o dronă a intrat în spațiul aerian al României

Nu putem. De prea multă vreme se întâmplă aceste survoluri și nu e doborâtă nicio dronă. Iar la incidentul de azi se depășește orice limită.

În faza inițială, informația a fost că drona a părăsit spațiul aerian al României și a intrat în teritoriul Ucrainei, drept care n-a mai fost urmărită de avioanele Eurofighter. Când colo, o găsim la Vaslui, doborâtă de un plop. Drona s-a ciocnit de un plop și a căzut, parte în curtea omului. Deci ajungem să părem ridicoli. Cel mai corect ar fi să spunem: ”nu avem cu ce; dragi politicieni, finanțați-ne achiziția de echipamente cu care să doborâm dronele”.

Cred că asta e soluția corectă, nu să spunem: ”vrem, dar a fost cât pe ce, dar am lăsat-o, dar n-am vrut”. Am devenit ridicoli”, a declarat Traian Băsescu.

Acesta a insistat apoi că Armata Română are nevoie de echipamente și de instruire pentru doborârea dronelor.
Băsescu a amintit că avem în dotare mașinile de luptă Gepard, care sunt primite din Germania și care sunt destinate lovirii țintelor aeriene. Ele pot lovi ținte până la 5.000 de metri. Totuși, când Gepard-ul a fost conceput nu existau drone, deci probabil trebuie altceva pentru o luptă mai eficientă împotriva dronelor.

Băsescu, ironii la adresa unor generali

„Ne trebuie și o bună instruire a militarilor, Altfel, e ușor, vine seara, te duci acasă, îți iei vestonul cu 4 stele de general și dai lecții la TV. Cei cu 4 stele care sunt încă în activitate nu vin să dărâme o dronă, ”n-avem ce face”. Cei care vin la TV, ăia știu!”, a mai afirmat fostul președinte.

Guvernul/Ministerul Apărării ar putea să facă mai mult? Ce spune Băsescu

Pe de altă parte, „nu poți să faci responsabil politicianul, că n-a fost el în F-16 să tragă cu racheta după dronă. Asta mai lipsește…. Deși voi, ziariștii, sunteți în stare să-i faceți pe politicieni și piloți de avioane de vânătoare”, a glumit Băsescu.

Întrebat dacă, totuși, n-ar trebui de la nivelul Guvernului, al Ministerului Apărării, ceva mai multă fermitate, fostul președinte a răspuns: „Trebuie căutat și acolo, că au fost prea multe ezitări și militarul care e în teren, spațiul aerian sau maritim vrea să știe că în spatele lui e un ordin ferm, clar și cel care l-a dat răspunde pentru ordinul dat. Deci se pare că avem și aici o problemă”.

