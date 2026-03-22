Fostul președinte Traian Băsescu a avertizat că sporurile nejustificate și cheltuielile excesive din sistemul public, situația financiară a țării și instabilitatea politică fac România vulnerabilă la o criză majoră dacă nu se iau măsuri urgente.
„Am luat acum situația sporurilor în Ministerul Dezvoltării. Am văzut și eu chestia asta cu sporurile. M-am scârbit să ai 35% din salariul brut spor de compromis, sau cum îl numeau. Cred că așa l-au numit, că mi-am și scris. Nu, dar e revoltător!”, a declarat fostul președinte, la România TV.
Traian Băsescu a subliniat apoi absurditatea acordării sporului de complexitate: „Dacă dai astfel de sporuri, care cumulate mai fac cât un salariu, care mai e justificarea să tai la ceilalți sau să tai din drepturile sociale?”.
Fostul președinte a avertizat apoi că certurile din coaliția de guvernare produc efecte asupra finanțelor publice.
„Certurile astea nu fac decât să creeze impresia de instabilitate politică, ceea ce nu-i bine pentru România. Încercau luna asta să se împrumute bani de la bănci, dar nu le-a dat nimeni cu dobândă acceptabilă. Toți le cereau dobânzi de 7,5-8%, în condițiile în care ei se așteptau la 4,55%. Ridicolul situației este că nu poți să ceri băncii să-ți dea bani cu 4,5-5% dobândă când tu ai inflație de 10%. Ce bancă-ți dă în pierdere împrumuturile?”, a declarat Băsescu, potrivit știripesurse.ro.
Acesta a mai afirmat că anul trecut am plătit 10 miliarde de euro dobânzi, echivalentul a 1.000 km de autostradă, anul acesta vor fi 12 miliarde, iar la anul chiar mai mult.
Fostul președinte a mai afirmat că ar fi indicat un acord preventiv cu FMI, pentru a evita situația de incapacitate de plată: „Ar fi foarte bine să facem un acord de precauție cu Fondul, în care să știm că avem o sumă rezervată și la nevoie o putem trage. Cât timp ai acord cu Fondul, sigur nu intri în încetare de plăți. Dar dacă intri fără un astfel de acord, riști să nu poți acoperi nevoile”.