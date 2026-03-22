Fostul președinte Traian Băsescu a avertizat că sporurile nejustificate și cheltuielile excesive din sistemul public, situația financiară a țării și instabilitatea politică fac România vulnerabilă la o criză majoră dacă nu se iau măsuri urgente.

Băsescu, scandalizat de sporurile de la stat

„Am luat acum situația sporurilor în Ministerul Dezvoltării. Am văzut și eu chestia asta cu sporurile. M-am scârbit să ai 35% din salariul brut spor de compromis, sau cum îl numeau. Cred că așa l-au numit, că mi-am și scris. Nu, dar e revoltător!”, a declarat fostul președinte, la România TV.

Traian Băsescu a subliniat apoi absurditatea acordării sporului de complexitate: „Dacă dai astfel de sporuri, care cumulate mai fac cât un salariu, care mai e justificarea să tai la ceilalți sau să tai din drepturile sociale?”.

Băsescu: Am plătit 10 miliarde de euro dobânzi, echivalentul a 1.000 km de autostradă

Fostul președinte a avertizat apoi că din coaliția de guvernare produc efecte asupra finanțelor publice.

„Certurile astea nu fac decât să creeze impresia de instabilitate politică, ceea ce nu-i bine pentru România. Încercau luna asta să se împrumute bani de la bănci, dar nu le-a dat nimeni cu dobândă acceptabilă. Toți le cereau dobânzi de 7,5-8%, în condițiile în care ei se așteptau la 4,55%. Ridicolul situației este că nu poți să ceri băncii să-ți dea bani cu 4,5-5% dobândă când tu ai inflație de 10%. Ce bancă-ți dă în pierdere împrumuturile?”, a declarat Băsescu, potrivit

Acesta a mai afirmat că anul trecut am plătit 10 miliarde de euro , echivalentul a 1.000 km de autostradă, anul acesta vor fi 12 miliarde, iar la anul chiar mai mult.

Băsescu recomandă un acord preventiv cu FMI

Fostul președinte a mai afirmat că ar fi indicat un acord preventiv cu FMI, pentru a evita situația de incapacitate de plată: „Ar fi foarte bine să facem un acord de precauție cu Fondul, în care să știm că avem o sumă rezervată și la nevoie o putem trage. Cât timp ai acord cu Fondul, sigur nu intri în încetare de plăți. Dar dacă intri fără un astfel de acord, riști să nu poți acoperi nevoile”.