Traian Băsescu, fostul președinte al României, este foarte apreciat pentru talentul său de a spune lucrurile direct. Acest lucru, chiar dacă nu a convenit, a fost admirat de numeroși români încă de pe vremea când conducea țara.

Băsescu l-a trimis la plimbare pe Georgescu după jumătate de oră

Fostul președinte al României și-a amintit de o întâlnire pe care a avut-o cu , fost candidat la prezidențiale, în prezent inculpat într-un dosar penal. Traian Băsescu a relatat, într-un interviu, că l-a primit la insistența unor colegi care i l-au prezentat drept un personaj extraordinar ce ar trebui să ocupe funcția de premier.

„Am avut o discuție cu el, cred că în 2012, când se oferea să fie premier. A venit la mine, l-am primit la insistența unor colegi care spuneau că e un om extraordinar”, a povestit Traian Băsescu.

După doar 30 de minute, fostul președinte, spune că a reușit să-și dea seama cu cine are de-a face. Drept urmare, a decis să-l trimită la plimbare deoarece nu părea un om de acțiune, ci doar unul bun de gură.

„După o jumătate de oră mi-am dat seama că este un tip care enunță 1.000 de probleme, dar nu are soluții pentru ele. Ceea ce m-a făcut, după 30 de minute, să nu îmi mai pierd timpul”, și-a amintit Băsescu.

Cum îl descrie pe Călin Georgescu

Fostul președinte spune despre Călin Georgescu, cel care a reușit să atragă simpatia și voturile a milioane de români că nu este un personaj profund. Traian Băsescu îl vede ca pe un tip superficial, dar foarte bun de gură, capabil să convingă fără argunemte serioase.

„Este talentat, e un om talentat pentru a atrage, a convinge, a explica superficial lucrurile. Nu o să-l vedeți abordând profund problemele”, a mai declarat Traian Băsescu la .

Declarațiile fostului președinte vin la câteva zile după ce Parchetul General a finalizat cercetările în cazul fostului candidat. în care este acuzat de complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale a fost trimis în judecată. Alături de Călin Georgescu au mai fost trimise în judecată alte 21 de persoane între care și mercenarul Horațiu Potra.

Băsescu despre dosarul lui Călin Georgescu

Fostul președinte Traian Băsescu, a declarat că nu știe motivele pentru care s-au anulat în 2024, însă crede că nu s-ar fi ajuns la această decizie dacă Marcel Ciolacu intra în turul doi.

„Dacă aș ști, v-aș fi spus de mult de ce s-au anulat alegerile. Personal, nu cred că există o motivație și tot timpul am spus că, dacă Ciolacu ar fi intrat în turul doi, alegerile nu s-ar fi anulat, este opinia mea. Pe de altă parte, vedem că a apărut un rechizitoriu, nu l-am citit, dar va ajunge în fața unor judecători, care vor constata dacă sunt sau nu probe pentru acuzare, nu numai a lui Călin Georgescu, ci a celor 22. Sunt niște lucruri pe care le-am văzut toți: toți am văzut armele găsite la Potra, banii, aurul, exact ca la cel care era în Rusia și a făcut explozie cu avionul, tot un mercenar”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a mai spus, referitor la dosarul penal, că nu este convins că Georgescu a fost împins în față de Rusia lui Vladimir Putin. Din punctul său de vedere, Călin Georgescu este creația unor structuri ale statului român. Acesta a avut legături în trecut cu foarte multe astfel de instituții, inclusiv cu Ministerul de Interne.

„Acest document, care nu e definitiv, nu exista pe data de 6 decembrie și atunci rămâne să ne întrebăm în ce bază au fost anulate alegerile. Din punctul meu de vedere, încă nu sunt atât de convins, precum par unii, că este un joc al Moscovei acest Călin Georgescu. Eu cred că s-a agățat de un joc dâmbovițean. Este creația structurilor statului român, s-a învârtit în foarte multe instituții ale statului, inclusiv în Ministerul de Externe”, a adăugat fostul președinte.