Băsescu: „Văd că sunt tot soiul de grupuri și grupulețe care spun ‘să vedem cui dau eu voturile’. Sunt niște păcălici” / De ce crede că „Simion pierde” alegerile (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a explicat sâmbătă, pentru B1 TV, de ce crede că Nicușor Dan va câștiga alegerile prezidențiale. Acesta a insistat că „ar fi o mare greșeală ca Nicușor Dan să se apuce de negocieri; , nu partidele și nici facțiunile de partide”.

Băsescu: Simion pierde

„Când am văzut scorul 20% la 40%, am făcut prima declarație în seara în care s-au anunțat rezultatele și am spus că Simion pierde pentru că primul tur nu e reprezentativ pentru finalul alegerilor. Au fost 9 milioane de oameni care n-au venit la vot, în condițiile în care suveraniștii au ieșit la vot cu mic cu mare din primul tur. Ce are Simion are tot ce au putut da așa-numiții suveraniști, iar Nicușor Dan în primul rând în cei 9 milioane care n-au venit la vot și acum au imaginea clară între două opțiuni – una serioasă și una care ne-ar duce înapoi cu 50 de ani. Și mai e o a doua rezervă pe care o are Nicușor în rândul electoratului celor 9 care n-au intrat în turul 2. Și acolo sunt oameni care vor veni să voteze pentru Nicușor, nu pentru Simion”, a explicat fostul președinte, pentru B1 TV.

Băsescu: Aliatul lui Nicușor Dan e poporul român

„Aș mai remarca un lucru: văd că sunt tot soiul de grupuri și grupulețe care spun ”să vedem cui dau eu voturile”. Sunt niște păcălici. Nimeni nu are voturi acum. Singurul care are voturi disponibile e Nicușor Dan. Văd prin PSD tot soiul de grupulețe care ar vrea să facă negociere. Ar fi o mare greșeală ca Nicușor Dan să se apuce de negocieri. Aliatul lui e poporul român, nu partidele și nici facțiunile de partide”, a mai declarat Traian Băsescu.

Întrebat în ce direcție vor merge cei un milion de oameni care au votat cu Victor Ponta, Traian Băsescu a răspuns: „Nu l-aș lua pe Ponta ca fiind posesor de voturi care sunt alocabile la ordinul lui. Acum s-a văzut că electoratul nu mai poate fi mânat de la spate de partide și nici amenințat și nici convins de primarii PSD sau PNL sau ai cui or fi. Singurii care au un lot de voturi disponibile sunt UDMR”.