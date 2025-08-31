Blocaj în coaliție pe concedierile din administrația locală. Guvernul își asumă responsabilitatea pe cinci pachete de austeritate

Politicienii din de guvernare nu au reușit să ajungă la un acord pe măsurile care vizează . Principalul dezacord este pe dorința premierului de a face concedieri colective în administrația locală.

Cuprins:

Măsurile vizând administrația locală motiv de discordie

Bolojan își asumă răspunderea pe cinci pachete de austeritate

Măsurile vizând administrația locală motiv de discordie

Pachetul de măsuri privind administrația publică locală urmărește, practic, să mute povara susținerii financiare a primăriilor de la guvern, pe umerii cetățenilor. În acest sens, premierul Ilie Bolojan propune majorarea taxelor și impozitelor locale cu 70%, măsuri de coerciție drastice împotriva celor care, din diferite motive, nu-și pot achita obligațiile la stat și concedieri colective.

La nivelul administrației locale ar urma să fie disponibilizați aproape jumătate din funcționarii din administrația locală, mai precis 45%. PSD și UDMR se opun acestei propuneri, conform unor surse politice citate de G4media.

Liderii coaliției nu reușesc să se pună de acord asupra numărului de posturi care trebuie tăiate din primării și consilii județene. Bolojan dorește să fie tăiate 70.000 de posturi, în timp ce vrea o tăiere mai puțin drastică, de doar 40.000. În condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere în coaliție, guvernul Bolojan a amânat asumarea răspunderii pe Pachetul 2 de măsuri fiscale. Negocierile vor continua, următorul termen fiind 15 septembrie.

Reducerea personalului din administrația publică la acest nivel ar putea dezechilibra activitatea în primării și consilii județene. În plus, o astfel de măsură luată fără o analiză atentă ar putea avea efecte inverse economiilor preconizate de premier. Fără funcționari, autoritățile locale ar putea ajunge în situația să contracteze firme private, la costuri mult mai mari, decât cele salariale, pentru diferite activități.

Bolojan își asumă răspunderea pe cinci pachete

Luni, începând cu ora 16:00, la Palatul Victoria va avea loc o ședinșă de guvern, iar începând cu ora 19:00 Ilie Bolojan își va asuma răspunderea p cele cinci pachete de austeritate. El va merge în Parlament, unde a fost convocată, în ședință comună, Camera Deputaților și Senatul. Guvernul își va asuma răspunderea pe următoarele pachete: