Bogdan Glăvan: Din primăvară am avut senzația că Florin Cîțu parcă guvernează pentru PSD. Dacă alianța cu social-democrații se va adeveri, va dovedi încă o dată ura acestora față de Ludovic Orban

După ultimele evenimente de pe scena politică, liberalul Bogdan Glăvan susține că „alianța cu PSD se prefigurează tot mai clar”. Acesta a precizat că încă din primăvară a avut „senzația că Florin Cîțu parcă guvernează pentru PSD”. Pe lângă asta, au apărut și alte situații care i-au atras atența. Deja lucrurile au ajuns prea departe. Dacă alianța lui Cîțu cu PSD se va adeveri, a punctat Glăvan, asta va însemna descalificarea totală a echipei lui Florin Cîțu. „Și va mai dovedi a nșpea oară ceva: ura PSD față de Orban”, a mai scris liberalul.

Bogdan Glăvan, despre apropierea lui Florin Cîțu de PSD

„Nu am intrat în PNL pentru a face alianță cu PSD.

De prin primăvară am avut senzația că Florin Cîțu parcă guvernează pentru PSD, am scris apoi câteva articole/postări în care am atras atenția asupra acestui lucru, asupra lipsei reformelor. Atât cât cunosc din administrația aflată în aria de acțiune a premierului, mulți oameni buni au fost îndepărtați, dinozaurii au fost păstrați. S-a pregătit chiar și o lege pentru ei, să iasă la pensie la 70 de ani.

Am tot sperat că mă înșel. Vara a trecut și acum alianța cu PSD se prefigurează tot mai clar, chiar dacă rămâne informală. Dacă ea se va adeveri, va dovedi descalificarea politică totală a celor urzesc la palatul Victoria. Și va mai dovedi a nșpea oară ceva: ura PSD față de Orban”, a scris Bogdan Glăvan, pe Facebook.