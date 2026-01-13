B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Bolojan a explicat de ce au crescut taxele locale atât de mult: „Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei”

Bolojan a explicat de ce au crescut taxele locale atât de mult: „Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei”

Traian Avarvarei
13 ian. 2026, 23:04
Bolojan a explicat de ce au crescut taxele locale atât de mult: „Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei”
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Bolojan explică de ce au crescut taxele locale
  2. Bolojan, despre impozitele pe locuință

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a explicat, marți, de ce au crescut atât de mult taxele locale, inclusiv impozitul pe locuință. El a punctat că și după această majorare impozitul în România e mai mic decât în alte țări. „Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei, nerespectând ce le-am spus să facem”, a mai afirmat Bolojan.

Bolojan explică de ce au crescut taxele locale

„Am avut discuții cu administrația locală, legată de această creștere de impozite și a fost o necesitate să luăm aceste măsuri datorită a două aspecte: 1) impozitele pe proprietate sunt contribuția fiecărui cetățean la infrastructura acelei localități. la drumuri, la apa, la rețeaua de gaz, la serviciile publice. Impozitul pe proprietate, în toată lumea, este venit la autoritatea locală. În România, acest impozit pe proprietate în total reprezintă 0,55% din PIB-ul României, în timp ce media din țările europene este de 1,85%. Impozitul pe proprietate în România este unul foarte mic, de 20 de ani, comparativ cu investițiile care trebuie făcute și cu puterea de cumpărare versus țările din UE.

2) România s-a angajat să corecteze această situație. Normal că nimeni nu vrea să dea vești proaste. Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei, nerespectând ce le-am spus să facem. Nu mai puteam amâna. Este o creștere generală de aproximativ 70%, sună mult, dar poate ai plătit 30 de euro și acum plătești 45-50 de euro. Aportul nu este atât de mare. Comparativ cu alte țări este încă destul de mic”, a explicat Ilie Bolojan, pentru TVR.

Bolojan, despre impozitele pe locuință

Premierul a mai afirmat că România s-a angajat că până la 1 ianuarie 2027 să stabilească impozitele la nivelul de piață al clădirilor. În ultimii mulți ani, prețurile locuințelor au tot crescut, dar impozitele pe ele au rămas mici.

„Angajamentul nostru, condiționare în PNRR este să se aducă impozitul la nivelul de piața clădirilor. Acum s-a considerat că 1 metru pătrat în zona urbană, de exemplu, este undeva în jur de 500 de euro. Nimeni nu-și vinde un apartament în România, cu un astfel de preț, este de 1000 de euro. România s-a angajat că până la 1 ianuarie 2027, le va stabili în funcție de prețul de piață.

Este un nivel intermediar, în anumite localități s-ar putea să scadă. Acum se lucrează în Ministerul de Finanțe la un soft, care preia date de la toate tranzacțiile care se fac în România, primăriile și notariatele trebuie să comunice prețurile la care se vând casele. Se face o bază de date pe localități. Neimpunând aceste impozite, s-au pierdut sume foarte mari ca venituri pentru administrație și multe localități ar fi putut avea o infrastructură mai bună. Este anormal, ca în loc să am grijă de bugetele locale, noi să luăm credite și să permitem unor administrații să nu facă ceea ce trebuie”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan, pentru TVR.

