Bolojan anunță că în 2026 nu mai cresc taxele, dar cu o condiție

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat, luni, că anul viitor nu vor mai crește taxele dacă e îndeplinită o anume condiție. Acesta a vorbit și despre împrumuturile pe care le contractează și trebuie să le contracteze România.

Bolojan: Nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe dacă…

„Dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care, așa cum am anunțat, trebuie să le facem, de , atunci, cu siguranță, anul viitor nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe.

Dacă nu facem acest lucru și nu trebuie să ne ascundem asta, ceea ce am făcut anul acesta, practic am scos România dintr-o fundătură, înseamnă că în loc să ne ducem într-o direcție normală, mai devreme sau mai târziu vom ajunge din nou ca aceste datorii, ca cheltuielile mari pe care le avem din nou să doboare veniturile și să ajungem din nou într-o asemenea situație”, a declarat premierul, la Antena 3 CNN, potrivit

Ce spune Bolojan despre împrumuturi

Ilie Bolojan a mai afirmat că diferența dintre veniturile și cheltuielile statului e acoperită de împrumuturi.

„Cât timp nu scădem această diferență, să ne împrumutăm mai puțin, plătim în primul rând mult și, în al doilea rând, avem dobânzi scumpe. În momentul în care România este o țară care este predictibilă, adică dacă stabilești o țintă de deficit, o și atinge la final de an, ne scad dobânzile și scăzând volumul de credite și scăzând dobânzile. E un efect dublu care ne permite ca banii economisiți să-i ducem în investiții, să-i ducem în dezvoltare, să indexăm salarii și pensii în mod real. Asta trebuie să facem. Dacă respectăm aceste lucruri, sunt convins că traiectoria de anul următor este bună și nu se mai pune problema unor creșteri de taxe”, a mai explicat șeful Guvernului, potrivit Agerpres.