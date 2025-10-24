Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan a contractat servicii de măsurare a câmpurilor electromagnetice și evaluare a suprasolicitării nervoase în spațiile de lucru de la și un alt sediu guvernamental. Valoarea contractului este de 11.750 de lei, adică aproximativ 2.319 euro.

Ce a cerut Bolojan

Expertizarea locurilor de muncă din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului pe care o dorește Bolojan va conține două puncte, conform fanatik.ro.

Acestea sunt următoarele:

Determinarea nivelului expunerii la câmpurile electromagnetice și întocmirea buletinelor de determinare pentru personalul din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului pentru un număr de 15 puncte de măsurare situate în spațiile de lucru ale instituției;

și întocmirea buletinelor de determinare pentru personalul din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului pentru un număr de 15 puncte de măsurare situate în spațiile de lucru ale instituției; Două buletine de expertizare în urma rezultatelor buletinelor de determinare și a analizei existenței, intensității și efectelor înregistrate asupra organismului pentru suprasolicitare nervoasă, atât pentru funcționarii publici cât și pentru personalul contractual.

Potrivit caietului de sarcini, va include 15 puncte de măsurare a câmpurilor electromagnetice și două buletine de evaluare pentru suprasolicitare nervoasă.

Suprasolicitarea nervoasă, câmpurile electromagnetice și sporurile

Sporurile pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, inclusiv expunerea la câmpuri electromagnetice sau suprasolicitarea nervoasă sunt reglementate printr-o legislație specifică și pot varia de la o instituție la alta, în funcție de evaluări.

În prezent, sporurile pentru condiții vătămătoare sunt acordate discreționar în instituțiile publice, cu valori ce pot ajunge până la 10% din salariu, în funcție de evaluările interne și de raportul serviciului medical de medicina muncii.

Datele recente arată că în martie 2025, trei directori și un șef de serviciu din Cancelarie primeau câte 1.500 de lei brut lunar ca spor pentru condiții vătămătoare.

De asemenea, un consilier superior primea 1.200 de lei, în timp ce referenții aveau sporuri între 483 și 968 de lei. În funcție de rezultatele expertizei, aceste sporuri ar putea fi reduse sau eliminate.

Unde se vor realiza măsurătorile

Măsurătorile se vor realiza în două locații:

Piața Victoriei nr. 1

Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 3-5

Decizia vine după ce, la începutul lunii iulie 2025, guvernul a limitat sporurile pentru condiții vătămătoare la maxim 300 de lei brut pe lună, ceea ce a redus lunar cheltuielile Cancelariei cu peste 80.000 de lei brut.

Această măsură a generat nemulțumire în rândul angajaților din sectorul public, care au protestat la mai multe instituții, inclusiv Ministerul Finanțelor, ANAF și casele de pensii.

În total, statul român cheltuia anual aproximativ șase miliarde de lei pentru sporurile acordate angajaților expuși la radiații electromagnetice în instituțiile publice. Acum, rezultatele expertizei lui Ilie Bolojan ar putea modifica acest sistem.