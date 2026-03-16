Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că nu știa de interviul luat mamei sale, dar nu e supărat. Totuși, el i-a dat o replică Liei Olguța Vasilescu, primărița PSD a Craiovei, care a avut o reacție ironic-dură la acest interviu.

Ce spune Bolojan despre interviul luat mamei sale

„Nu știam de asta. În dimineața în care a apărut, l-am văzut pur și simplu. Deși vorbisem cu mama, nu mi-a spus de această chestiune și înțeleg că erau două doamne, au intrat. Gândiți-vă, când intri într-o curte, la un vârstnic de 87 de ani, care nu este obișnuit, care nu dă interviuri și noi, cei care dăm interviuri în fiecare zi, uneori nu suntem cum ar trebui să fim. Na, asta este situația. Uneori mai discut cu mama în contradictoriu, dar nu mă pot supăra pe ea, pentru că a tras din greu ca să ne trimită pe doi băieți la facultate, în condiții în care, știți, era niște oameni simpli de la țară. (…)

Am întrebat, mi-au spus că au ieșit niște oameni care au intervenit acolo și ea, din politețe, na, a zis că nu putea să-i scoată afară din ocol, dacă au intrat niște oameni acolo”, a declarat Ilie Bolojan, la

Întrebat dacă i-a picat bine acest interviu, premierul a răspuns că nu și că „ceea ce a spus aici sunt părerile dânsei”.

Bolojan, replică pentru Olguța Vasilescu

În , mama lui Bolojan îl încurajase pe acesta să se țină tare pe calea reformei: „Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD-ului. Dacă ei vor să te dea afară, deie-te. Dar tu nu demisiona. Să vedem pe cine-or pune în locul tău și ce-or face după aceea”. Despre PSD, mama premierului a mai spus: „Ei tot timpul or condus. Dar n-o condus bine. C-o fost copii, nepoți ai comuniștilor, ai ălora mari. Mai sunt și de la ăștialalți care au avut părinți comuniști, dar nu-s răi așa, ca ei”.

Declarația pe Lia Olguța Vasilescu: „Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dvs, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni care lucrează în comerț, HORECA ori sunt proprietari de apartamente pe care le-au închiriat turiștilor. (…) Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră!”.

Întrebat cum comentează reacția primăriței, Bolojan a răspuns: „Fiecare primar ar trebui să se ocupe de problemele localității, acolo unde este primar. Și mai puțin de un vârstnic. Cred că asta ar fi valabil, fiecare să ne vedem de lucrurile noastre”.