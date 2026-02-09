Premierul Ilie Bolojan (PNL) a admis că nemulțumirile în rândul populației sunt mari deoarece măsurile fiscale n-au fost dublate „întru totul” de „măsuri compensatorii de corectare a nedreptăților”.

Ce spune Bolojan despre revolta românilor

„De anul trecut, de la alegerile prezidențiale s-a văzut că avem un vot antisistem foarte puternic, ceea ce s-a confirmat prin candidații care au intrat în turul al doilea, deci exista un sentiment de ostilitate puternic.

Pe lângă acest sentiment, cu lucrurile care au evoluat de atunci, cu măsurile pe care am fost nevoiți să le luăm – creșteri de impozite pe proprietate, creșterea TVA, care nu au fost dublate întru totul de măsuri compensatorii de corectare a nedreptăților, de exemplu corectarea pensiilor magistraților, alte elemente pe care românii le percep ca nedreptăți, au făcut să apară acest sentiment de oboseală, de percepție că nu toată lumea achită nota de plată, deci există posibilitatea ca acest sentiment de nedreptate să se fi consolidat”, a declarat premierul, la

Cum explică Bolojan măsurile de austeritate

Ilie Bolojan a mai afirmat că România a fost nevoită să ia aceste măsuri de austeritate pentru că practic în anii trecuți s-a întins mai mult decât i-a fost plapuma: „Dacă mutăm în cheltuielile unei familii, ani de zile ai cheltuit mai mult decât ți-au putut permite, la un moment dat, pentru că nu ți-ai plătit creditele, nimeni nu te mai finanțează și trebuie să reduci cheltuielile ca să plătești datoriile. Într-o astfel de situație suntem și noi”.