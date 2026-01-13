B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan, reacție în scandalul de plagiat al lui Marinescu: Plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, dar…

Bolojan, reacție în scandalul de plagiat al lui Marinescu: Plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, dar…

Traian Avarvarei
13 ian. 2026, 22:39
Bolojan, reacție în scandalul de plagiat al lui Marinescu: Plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, dar...
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Bolojan, reacție la acuzațiile de plagiat aduse lui Marinescu
  2. Ce spune Bolojan despre concursurile de la Parchete

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat, marți, că acuzațiile de plagiat aduse de jurnalista Emilia Șercan ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, ar trebui verificate de o entitate independentă. Bolojan a mai spus că, de principiu, plagiatul e furt, dar el nu se poate pronunța în cazul acesta specific. Premierul a mai afirmat că el tinde să analizeze miniștrii în funcție de activitatea lor în timpul mandatului.

Bolojan, reacție la acuzațiile de plagiat aduse lui Marinescu

„Am avut o discuție cu domnul ministru, lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru, sunt lucruri care s-au întâmplat cu 15-20 de ani în urmă. Încerc să-mi evaluez colegii dupa ceea ce fac în mandatele lor.

Plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, nu este de apreciat, dar nu am date să judec strict această situație și eu sper că o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu dar astăzi înțeleg că dl ministru nu mai predă nici la universitate și nu mai are, să spunem, un efect obținerea acestui doctorat în cariera dânsului.

Orice om care ocupă o funcție publică sau care are o funcție de răspundere chiar în sectorul privat este performant sau nu și în funcție de autoritatea pe care o are. Cu cât cei care ocupăm funcții suntem mai atacați, motivat sau nu, și datorită acestor atacuri ne pierdem autoritatea, cu atât riscul să nu mai fim performanți este destul de mare. Clarificarea oricăror situații de acest gen este de bun augur”, a declarat premierul, la TVR.

Ce spune Bolojan despre concursurile de la Parchete

Ilie Bolojan a mai afirmat că, în condiții normale, concursul declanșat de ministrul Radu Marinescu pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT ar trebui să fie cât se poate de corect.

„Sunt aspecte care țin de evaluarea personală, politică, pe care fiecare partid care-și susține miniștrii o face în așa fel încât Guvernul să funcționeze, pentru a asigura o stabilitate. În condiții normale, concursul declanșat de dl ministru ar trebui să fie cât se poate de corect și de obiectiv, și sistemul din Justiție are o încredere scăzută în ochii românilor, fiecare om cu responsabilități trebuie să facem eforturi să recâștigăm credibilitatea”, a mai afirmat Bolojan.

Tags:
Citește și...
Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști: „Trebuie găsite variante cât se poate de corecte și de cinstite”
Politică
Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști: „Trebuie găsite variante cât se poate de corecte și de cinstite”
Bolojan a explicat de ce au crescut taxele locale atât de mult: „Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei”
Politică
Bolojan a explicat de ce au crescut taxele locale atât de mult: „Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei”
Băluță, atac la Ciucu: „Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului”
Politică
Băluță, atac la Ciucu: „Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului”
Cum vede Miruță sistemul de pensionare a militarilor. Propunerile ministrului (VIDEO)
Politică
Cum vede Miruță sistemul de pensionare a militarilor. Propunerile ministrului (VIDEO)
Miruță acuză că declarațiile sale despre trimiterea de trupe în Groenlanda au fost răstălmăcite cu rea intenție: „Sunt acuzat de ceva ce nu am spus” (VIDEO)
Politică
Miruță acuză că declarațiile sale despre trimiterea de trupe în Groenlanda au fost răstălmăcite cu rea intenție: „Sunt acuzat de ceva ce nu am spus” (VIDEO)
Rogobete: „În Sănătate, economiile se fac în alte zone, nu la salarii”. Replică pentru Miruță
Politică
Rogobete: „În Sănătate, economiile se fac în alte zone, nu la salarii”. Replică pentru Miruță
Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare
Politică
Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Surse: Premierul vrea să-și asume tăieri de fonduri la mai multe universități
Politică
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Surse: Premierul vrea să-și asume tăieri de fonduri la mai multe universități
EXCLUSIV: Tăierile cu 10% din fondul de salarii din ministere sunt doar praf în ochi. Nu se rezolvă nimic și vor reveni la taxe. Guvernul Bolojan, taxat dur de Traian Băsescu (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Tăierile cu 10% din fondul de salarii din ministere sunt doar praf în ochi. Nu se rezolvă nimic și vor reveni la taxe. Guvernul Bolojan, taxat dur de Traian Băsescu (VIDEO)
Băsescu: „Bolojan a mers pe varianta să trimită nota de plată a jafului bugetar din 2024 către toată lumea. Românul e bombardat cu taxe”. Ce crede fostul președinte că trebuia făcut (VIDEO)
Politică
Băsescu: „Bolojan a mers pe varianta să trimită nota de plată a jafului bugetar din 2024 către toată lumea. Românul e bombardat cu taxe”. Ce crede fostul președinte că trebuia făcut (VIDEO)
Ultima oră
23:31 - Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”
23:25 - Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști: „Trebuie găsite variante cât se poate de corecte și de cinstite”
23:23 - Temperaturile scăzute, pericol real pentru sănătate! Dr. Vasi Rădulescu avertizează: „Nu e de joacă”
23:04 - Bolojan a explicat de ce au crescut taxele locale atât de mult: „Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei”
23:04 - Un actor de la Hollywood l-a luat în vizor pe Donald Trump: „Este cea mai rea ființă umană. Un infractor”
22:42 - Ger cumplit în Laponia! Reacţia unei românce la -43°C a devenit virală pe TikTok: „Niciodată nu a fost atât de frig” (VIDEO)
22:31 - SUA crede că e și în avantajul Groenlandei să devină al 51-lea stat american. Ambițiile lui Trump au adus teroare în viețile localnicilor
22:13 - Băluță, atac la Ciucu: „Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului”
21:53 - Mara Bănică, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare: „Ne mor copiii”. Tragedia care a marcat-o pe jurnalistă
21:47 - După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani