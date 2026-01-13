Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat, marți, că aduse de jurnalista Emilia Șercan ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, ar trebui verificate de o entitate independentă. Bolojan a mai spus că, de principiu, plagiatul e furt, dar el nu se poate pronunța în cazul acesta specific. Premierul a mai afirmat că el tinde să analizeze miniștrii în funcție de activitatea lor în timpul mandatului.

Bolojan, reacție la acuzațiile de plagiat aduse lui Marinescu

„Am avut o discuție cu domnul ministru, lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru, sunt lucruri care s-au întâmplat cu 15-20 de ani în urmă. Încerc să-mi evaluez colegii dupa ceea ce fac în mandatele lor.

Plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, nu este de apreciat, dar nu am date să judec strict această situație și eu sper că o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu dar astăzi înțeleg că dl ministru nu mai predă nici la universitate și nu mai are, să spunem, un efect obținerea acestui doctorat în cariera dânsului.

Orice om care ocupă o funcție publică sau care are o funcție de răspundere chiar în sectorul privat este performant sau nu și în funcție de autoritatea pe care o are. Cu cât cei care ocupăm funcții suntem mai atacați, motivat sau nu, și datorită acestor atacuri ne pierdem autoritatea, cu atât riscul să nu mai fim performanți este destul de mare. Clarificarea oricăror situații de acest gen este de bun augur”, a declarat premierul, la

Ce spune Bolojan despre concursurile de la Parchete

Ilie Bolojan a mai afirmat că, în condiții normale, de ministrul Radu Marinescu pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT ar trebui să fie cât se poate de corect.

„Sunt aspecte care țin de evaluarea personală, politică, pe care fiecare partid care-și susține miniștrii o face în așa fel încât Guvernul să funcționeze, pentru a asigura o stabilitate. În condiții normale, concursul declanșat de dl ministru ar trebui să fie cât se poate de corect și de obiectiv, și sistemul din Justiție are o încredere scăzută în ochii românilor, fiecare om cu responsabilități trebuie să facem eforturi să recâștigăm credibilitatea”, a mai afirmat Bolojan.