Bujduveanu anunță că s-a economisit 1 milion de euro pe an la buget, după ce au scăzut salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administraţie: “Era aberant ca un director să aibă un salariu de 40.000 de lei” (VIDEO)

(PNL), primarul general interimar al Capitalei, a declarat în emisiunea Talk B1, moderată de Alex Vlădescu, că, au fost reduse salariile și indemnizațiile membrilor din consiliile de administrație.

A subliniat că este absurd ca un director de companie municipală să aibă un salariu de 40.000 de lei pe lună. Ca rezultat al acestei măsuri, s-a reușit economisirea a un milion de euro pe an, ceea ce reprezintă peste 4,5 milioane de lei la buget.

Câți bani s-au economisit la buget, după ce au scăzut salariile directorilor

Va fi redus numărul companiilor municipale? Ce spune Stelian Bujduveanu

Bujduveanu a menționat că aceste economii au fost realizate înainte de a începe reformele în interiorul companiilor, adăugând și că sunt în discuții pentru a restructura companiile mai mici și a le menține doar pe cele mari.

“În primul rând, era aberant ca un director dintr-o companie municipală să aibă un salariu de 40.000 de lei. De aceea, în urmă cu 45 de zile, am venit cu o hotărâre în Consiliul General, agreată de toate grupurile politice, prin care am plafonat salariile la nivelul viceprimarului general, așa cum spune legea, conform legii.

Prin această reducere, pentru că i-am monitorizat, companiile respective le-am monitorizat în ultima perioadă, până când cu toate și-au îndeplinit această obligație, mai puțin o companie care are contract de mandat pe 4 ani de zile, dar și-a luat angajamentul că, de bunăvoie, directorul va reduce salariile respective la acest nivel, am reușit să economisim un milion de euro pe an.

Un milion de euro este suma, peste 4,5 milioane de lei, suma care s-a economisit la buget din această măsură. Și gândiți-vă că nici măcar nu au început reformele în interiorul companiilor, deci această”.

Întrebat câte companie mai are PMB acum, primarul general interimar al Capitalei a spus că 11 companii mai sunt în acest moment.

Va fi redus numărul companiilor municipale? Ce spune Stelian Bujduveanu

Chestionat și dacă va mai reduce numărul acestora, Bujuveanu a răspuns:

“Ba da, suntem în discuții interne pentru a le reduce, le vom ține doar pe cele mari, STB-ul, compania de transport, compania care asigură livrarea de agent termic, companiile care au delegat un serviciu public”.

“(…) Trebuie să ne gândim foarte bine cum facem aceste reforme în interiorul companiilor, și avem un plan de restructurare la companiile mici, în primă fază, iar la companiile mari, directorii, împreună cu tot personalul, vorbim de 10.000 de angajați la transport, 4000 de angajați, contribuie cu toții la îmbunătățirea calității serviciului”.