Călin Georgescu a oferit declarații ample în fața presei, la ieșirea din Tribunalul București, acolo unde judecătorii urmează să decidă dacă poate începe procesul în care este acuzat de propagandă legionară. Dosarul se află, însă, sub semnul întrebării, după ce avocații săi au contestat modul în care cauza a fost preluată de Parchetul General.

Călin Georgescu a oferit declarații ample. De ce este contestată competența Parchetului General

Unul dintre punctele-cheie analizate de instanță vizează modul în care dosarul a fost transferat de la un parchet inferior către Parchetul General. Avocații lui Georgescu susțin că această instituție nu ar fi competentă să instrumenteze cauza. Judecătorii au cerut explicații suplimentare, iar o eventuală constatare a unor nereguli ar putea influența decisiv mersul anchetei.

În acest context, Călin Georgescu a sugerat că dosarul ar putea fi grav afectat, chiar „aruncat în aer”, dacă instanța va da dreptate apărării.

Călin Georgescu a oferit declarații ample. Ce mesaj a transmis în fața jurnaliștilor

Fostul candidat a avut un discurs amplu, cu accente politice și morale.

„Oricare ar fi dorințele unora, nu se poate schimba adevărul celor consemnate de ele. Este vremea cernerii. Și, după faptele lor, îi veți cunoaște”, a spus Georgescu, potrivit .

Cum vede Georgescu rolul societății, în acest context

Călin Georgescu a mutat accentul de pe instituțiile statului pe responsabilitatea individuală și pe rolul societății.

„Întrebarea mea este: ce facem noi? Pentru că ei au ideologie, iar noi avem crucea, poporul român”, a afirmat acesta.

Totodată, el a criticat ceea ce numește „rețeaua suveraniștilor” din mediul online:

„Eu spun că există patrioți și naționaliști, nu ”, a punctat Georgescu, care a cerut mai multă construcție și mai puține atacuri verbale în spațiul public.

Discursul lui Georgescu a inclus și un apel cu tentă socială și creștină. Acesta a vorbit despre sprijinirea persoanelor vulnerabile, repararea școlilor care nu au căldură, ajutorarea copiilor fără manuale și susținerea celor săraci sau cu dizabilități.

„Dacă clasa politică nu face nimic, să demonstrăm noi că facem”, a spus el.

Călin Georgescu a oferit declarații ample. Ce acuzații a adus actualei conduceri a statului

Fostul candidat a lansat critici directe la adresa actualei conduceri politice și a afirmat că „cel care este scris pe hârtie ca președinte al României reprezintă statul paralel, nu poporul român”, și că anularea alegerilor a fost „brutală, violentă și nedemocratică”. În viziunea sa, România ar fi ajuns într-o situație de izolare internațională tocmai din cauza acestei rupturi față de voința populară.

În final, Călin Georgescu și-a definit explicit valorile pentru care afirmă că luptă: „Dumnezeu, patrie, familie, onoare”.

„Familia reprezintă coloana vertebrală a țării. Tată, bărbat, și mamă, femeie. Așa va fi întotdeauna”, a declarat Georgescu, adăugând că „fără credință nu existăm, iar credința ne va face vii”.

Ce urmează să decidă instanța

Judecătorii Tribunalului București urmează să stabilească dacă procesul poate începe sau dacă eventualele probleme legate de competența Parchetului General vor schimba cursul dosarului.