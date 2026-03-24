Călin Georgescu, întâmpinat cu un covor roșu în fața Poliției Buftea: „Adevărul și adevărata putere nu sunt în ceea ce ai, ci în ceea ce dăruiești”

Ana Maria
24 mart. 2026, 12:03
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Georgescu, întâmpinat cu covor roșu. Ce mesaj a transmis despre responsabilitate și valori
  2. Ce apel a făcut Călin Georgescu către românii cu posibilități financiare
  3. Ce propune Georgescu pentru sectorul minier din România

Prezența lui Călin Georgescu la Poliția Buftea a fost marcată de un moment atipic. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a venit marți pentru a semna controlul judiciar, însă la ieșire a fost întâmpinat de mulți susținători, care l-au așteptat inclusiv cu un covor roșu.

În fața celor prezenți, Călin Georgescu a susținut un discurs așa cum i-a obișnuit ca de fiecare dată.

Georgescu, întâmpinat cu covor roșu. Ce mesaj a transmis despre responsabilitate și valori

Georgescu a vorbit despre nevoia de implicare și despre valorile care ar trebui să ghideze societatea. El a făcut apel la principii creștine.

„Știți cum, când în semeni într-un ogor plin de patimi, singura sămânță este cea a dragostei. (…) Adevărul și adevărata putere nu sunt în ceea ce ai, ci în ceea ce dăruiești.”

Ce apel a făcut Călin Georgescu către românii cu posibilități financiare

În intervenția sa, acesta a atras atenția asupra situației dificile în care se află multe persoane din România și a cerut sprijin pentru cei vulnerabili.

„Sunt foarte mulți oameni săraci, foarte mulți oameni obidiți, năpăstuiți, cu pensii de mizerie. (…) îi îndemn să aleagă dragostea pentru cel năpăstuit.”

Fostul candidat la prezidențiale a lansat și critici la adresa politicilor europene de mediu, pe care le consideră dăunătoare pentru anumite sectoare economice.

Minerii din România trăiesc o dramă socială (…) generată de aceste politici iresponsabile și antinaționale ale așa-numitului Green Deal.”

Ce propune Georgescu pentru sectorul minier din România

„Mineritul trebuie protejat total, toate minele din țara românească trebuie deschise, absolut toate.”, a spus Călin Georgescu, potrivit Știripesurse.

Declarațiile vin într-un moment tensionat, după afirmațiile făcute de Sebastian Ghiță, care a susținut că Georgescu i-ar fi cerut sprijin pentru campania prezidențială încă din 2021.

Călin Georgescu a confirmat întâlnirea, însă a respins ideea unui ajutor financiar, subliniind că strategia sa nu a inclus astfel de susțineri.

Ultima oră
12:30 - Ucraina garantează aprovizionarea cu motorină în contextul creșterii prețurilor petrolului
12:29 - Traiul decent devine un lux, iar salariul minim nu mai acoperă nici strictul necesar. Senatorii propun modificarea coșului minim de consum folosit la calculul salariului minim.
12:20 - Românii economisesc mai mult în criză. Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut
12:03 - Profesorii, obligați să treacă pe la psihiatru ca să mai poată preda. Regula intră în vigoare din acest an
11:46 - Lionel Messi bate un nou record. Starul argentinian a înscris mai multe goluri din lovituri libere decât Pele
11:43 - Percheziții la firme de colectare a deșeurilor. Prejudiciu de 237 milioane de lei
11:41 - Situație grea în Republica Moldova după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Linia electrică principală, oprită. Anunțul făcut de Maia Sandu
11:26 - Decizie neașteptată! Un oraș își schimbă numele ca să atragă mai mulți turiști (VIDEO)
11:16 - Tensiuni majore în PNL și conflict deschis cu PSD. Se conturează scenarii alternative, inclusiv apropierea de AUR. Bolojan, pus la zid în partid
11:09 - Riscul plafonării marjelor comerciale la carburanţi. Dumitru Chisăliță estimează adâncirea crizei