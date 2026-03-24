Prezența lui Călin Georgescu la Poliția Buftea a fost marcată de un moment atipic. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a venit marți pentru a semna controlul judiciar, însă la ieșire a fost întâmpinat de mulți susținători, care l-au așteptat inclusiv cu un covor roșu.

În fața celor prezenți, Călin Georgescu a susținut un discurs așa cum i-a obișnuit ca de fiecare dată.

Georgescu, întâmpinat cu covor roșu. Ce mesaj a transmis despre responsabilitate și valori

Georgescu a vorbit despre nevoia de implicare și despre valorile care ar trebui să ghideze societatea. El a făcut apel la principii creștine.

„Știți cum, când în semeni într-un ogor plin de patimi, singura sămânță este cea a dragostei. (…) Adevărul și adevărata putere nu sunt în ceea ce ai, ci în ceea ce dăruiești.”

Ce apel a făcut Călin Georgescu către românii cu posibilități financiare

În intervenția sa, acesta a atras atenția asupra situației dificile în care se află multe persoane din România și a cerut sprijin pentru cei vulnerabili.

„Sunt foarte mulți oameni săraci, foarte mulți oameni obidiți, năpăstuiți, cu pensii de mizerie. (…) îi îndemn să aleagă dragostea pentru cel năpăstuit.”

Fostul candidat la prezidențiale a lansat și critici la adresa politicilor europene de mediu, pe care le consideră dăunătoare pentru anumite sectoare economice.

„ din România trăiesc o dramă socială (…) generată de aceste politici iresponsabile și antinaționale ale așa-numitului Green Deal.”

Ce propune Georgescu pentru sectorul minier din România

„Mineritul trebuie protejat total, toate minele din țara românească trebuie deschise, absolut toate.”, a spus Călin Georgescu, potrivit .

Declarațiile vin într-un moment tensionat, după afirmațiile făcute de Sebastian Ghiță, care a susținut că Georgescu i-ar fi cerut sprijin pentru campania prezidențială încă din 2021.

Călin Georgescu a confirmat întâlnirea, însă a respins ideea unui ajutor financiar, subliniind că strategia sa nu a inclus astfel de susțineri.