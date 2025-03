Călin Georgescu, un nou mesaj după decizia CCR: “Azi, stăpânii au decis: fără egalitate, fără libertate, fără fraternitate pentru Români”

a publicat și un mesaj pe rețeaua X, după ce a decis că nu va putea candida la alegerile din mai.

Georgescu a precizat că “în timp ce America devine măreață din nou, Europa și România – aflate în dictatură, au devenit mărunte și corupte”.

„Azi, stăpânii au decis: fără egalitate, fără libertate, fără fraternitate pentru Români”

Redăm mesajul integra publicat de Călin Georgescu pe X.

„11 martie 2025 – Azi, stăpânii au decis: fără egalitate, fără libertate, fără fraternitate pentru Români. Trăiască Franța și Bruxelul, Trăiască colonia lor numită România!

În timp ce America devine măreață din nou, Europa și România – aflate în dictatură, au devenit mărunte și corupte.

Indiferența noastră și a partenerilor noștri se va plăti cu sufletul poporului acesta zdrobit în aceste momente, dar vă asigur că lucrurile nu vor rămâne așa! Răul sistemului nu va învinge, răul lor nu ne va învinge!

Noi suntem poporul!

Noi suntem România!

Vă mulțumesc.

Aujourd’hui, les maîtres ont décidé: pas d’égalité, pas de liberté, pas de fraternité pour les Roumains. Vive la France et Bruxelles, vive leur colonie appelée la Roumanie.

While America is becoming great again, Europe and Romania have become petty, corrupt, and under dictatorship. Our indifference, along with that of our partners, will be paid for with the broken soul of our people!”, a scris Georgescu.