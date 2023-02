Campanie online împotriva Emiliei Şercan: Sunt convinsă că materialele sunt comandate de PNL. O parte din banii pe care eu îi plătesc taxe și impozite către stat ajung la PNL. Practic sunt discreditată pe banii mei (VIDEO)

Jurnalista de investigație Emilia Șercan, cea care a făcut dezvăluiri despre l ale mai multor politicieni, între care Nicolae Ciucă (PNL) și Lucian Bode (PNL), a fost ținta unei campanii de discreditare în mediul online, printr-o serie de articole promovate intens pe Facebook. Sponsorizarea articolelor respective a fost plătită de o agenție care are legătură cu PNL. Și cum acest partid, la fel ca restul, primește subvenții generoase de la bugetul de stat, Șercan a ajuns la concluzia că liberalii au folosit chiar banii dați de ea statului ca taxe și impozite pentru a o discredita. Mai multe dezvăluiri pe subiect au făcut Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în ediția de miercuri a emisiunii „Bună, România!”, difuzată pe B1 TV.

Cum încearcă PN”L” să o discrediteze pe Șercan în online

Recent, un proiect realizat de Codruţa Simina şi Ovidiu Mihalcea, a analizat articole intens sponsorizate pe Facebook, în care Emilia Șercan era discreditată. Cei doi jurnaliști au descoperit că postările sponsorizate duc către o agenţie de publicitate care a lucrat, în trecut, pentru PNL.

„Eu am văzut acele materiale de anul trecut, erau articole promovate intens pe Facebook, articole plătite, că apărea mențiunea ”sponsorizat” în dreptul lor, deci cineva a plătit. Colegii Codruța Simina și Ovidiu Mihalcea de la Misreport au analizat și au văzut (…) cine a anume a plătit reclama respectivă. Au fost două momente diferite în care am fost atacată, au fost scrise aceste articole în care eu eram discreditată, articole care au fost apoi plătite pe Facebook și promovate intens pe Facebook. Ei au descoperit că e o legătură cu o agenție de publicitate care a primit în rtrecut bani de la PNL pentru diverse campanii, chiar milioane de lei. Vorbim de 2020 – 2021”, a spus Emilia Șercan, pentru B1 TV.

Firma respectivă se numește Green Pixel Interactive, iar asociații ei au deschis recent o nouă firmă, care la acest moment lucrează pentru PNL.

„Sunt convinsă că acele materiale care au fost publicate și sponsorizate de acea agenție pentru a fi promovate pe Facebook sunt Nu am nici cea mai mică îndoială că se întâmplă lucrul acesta. Când Codruța Simina i-a sunat pe cei de la Green Pixel ca să le ceară un punct de vedere, reacția lor a fost să șteargă cele două site-uri pe care au fost postate. Deci nu au șters articolele, au șters site-ul cu totul, apoi au șters paginile de Facebook ale acestor două site-uri. Practic au încercat să șteargă toate urmele. Dacă era o acțiune corectă, morală, de ce au făcut lucrurile acestea?””, a mai afirmat Șercan.

”Liberalilor” le stau în gât jurnaliștii care-și fac meseria

„Chiar ieri vorbeam cu editoarea mea că singurul noroc al meu, având în vedere ce mi s-a întâmplat în ultimul an de când PNL e la guvernare și eu scriind subiecte despre diverse persoane din PNL, probabil dacă nu aveam șansa să fim în UE, acum eram arestată. Probabil că voi la fel”, a mai susținut Emilia Șercan, făcând aluzie la de la CNA pentru că Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir ”și-au permis” să vorbească prea mult (?) despre Lucian Bode.

„Ce face PNL acum se numește ”character assassination”, asasinare pur și simplu morală a nei persoane. Asta fac ei. Poate oricine să citească despre acest lucru, e un concept studiat la nivel internațional. Ei fac diverse operațiuni de kompromat la adresa unor persoane incomode pe care nu au cum să le determine să nu mai scrie, pe care nu le pot cumpăra, controla”, a mai precizat Șercan.

Cine sunt oamenii care fac jocurile PNL, discreditând jurnaliștii

Green Pixel interactive a primit doar de la PNL Neamț, la alegerile locale, două milioane de lei. Și nici măcar n-au câștigat alegerile.

Roxana Stan și Georgiana Roată au intrat în societate în decembrie 2019, înainte de alegerile de atunci și în anul în care firma a avut o cifră de afaceri record de peste 28 de milioane de lei.

Georgiana Roată a făcut parte din echipa care a coordonat campania online a lui Klaus Iohannis la aleegrile prezidențiale din 2014.

Avador Labs, cealaltă firmă, recent înființată, e, din informațiile B1 TV, sub contract cu PNL. Aceasta e înființată de Marius Deak (CEO/Strategy director la Green Pixel), Roxana Stan și Georgiana Roată, toți implicați și în Green Pixel.

Jurnaliști discreditați pe banii lor

Și cum PNL, ca restul partidelor, primește bani de la stat, practic PNL a folosit bani publici pentru a discredita o jurnalistă.

„E revoltător ca din banii pe care eu îi plătesc taxe și impozite către stat, o parte din bani se duc la PNL, care folosește acești bani pentru a mă discredita. Practic sunt discreditată pe banii mei!”, a mai susținut Șercan.

Jurnalista a mai spus că nu se așteaptă la niciun fel de reacție instituțională: „PNL, acum două săptămâni, când am scris despre faptul că Bode a dat în judecată UBB, după care Universitatea a venit și a confirmat plagiatul după articolul meu, am fost pusă pe pentru a fi atacată de comunicatorii partidului în emisiunile de televiziune și unde mai dădeau ei declarații. Nu mi-a prezentat nimeni scuze. Mai grav nu e că nu am primtit scuze – că nici nu vreau scuze de la dnii Ciucă, Bode, Cîmpeanu etc, ci că autoritățile statului nu fac absolut nimic pentru a lămuri lucrurile în t în care eu am reclamat scurgerea unei probe din Poliția Română chiar cu scopul de a fi compromisă”.