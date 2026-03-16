Acasa » Politică » Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)

Iulia Petcu
16 mart. 2026, 23:52
sursa foto: X
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în timpul exploziilor din Kabul
  2. De ce talibanii acuză Pakistanul de atac
  3. Cum s-a intensificat conflictul dintre Pakistan și Afganistan
  4. Ce impact au bombardamentele asupra civililor și refugiaților

Explozie puternice au zguduit capitala Afganistanului luni seară, după ce autoritățile talibane au acuzat Pakistanul că a lansat un atac asupra orașului Kabul. Incidentul are loc într-un context regional deja tensionat, marcat de confruntări repetate între cele două state vecine.

Ce s-a întâmplat în timpul exploziilor din Kabul

Mai multe explozii au fost auzite în capitala Afganistanului între orele 21:00 și 21:15, potrivit martorilor și jurnaliștilor aflați în Kabul. Nori groși de fum au fost observați în zonele Shahr-e-Naw și Wazir Akbar Khan, situate în centrul orașului.

Atacurile au avut loc cu doar câteva zile înainte de încheierea lunii sfinte musulmane Ramadan, într-un moment în care multe familii tocmai întrerupseseră postul. Un fotograf AFP a relatat că oamenii au intrat în panică și au fugit pentru a se adăposti în locuri mai sigure.

Unii locuitori ai capitalei s-au refugiat în subsoluri sau alte spații protejate, în timp ce sunetul sirenelor ambulanțelor a devenit tot mai frecvent pe străzile orașului.

De ce talibanii acuză Pakistanul de atac

Guvernul taliban a reacționat rapid după incidente, acuzând direct armata pakistaneză de încălcarea spațiului aerian afgan. Purtătorul de cuvânt al autorităților de la Kabul, Zabihullah Mujahid, a condamnat acțiunea militară.

Acesta a scris pe platforma X că armata pakistaneză „încă o dată a violat teritoriul afgan” și a descris atacurile drept „o crimă” și un „act de inumanitate”.

Oficialul taliban a afirmat că unul dintre bombardamente ar fi lovit un centru destinat tratamentului persoanelor dependente de droguri, iar în urma impactului ar fi murit mai mulți civili. Până în prezent nu există o confirmare independentă a acestor afirmații, iar armata pakistaneză nu a oferit un punct de vedere oficial în legătură cu acuzațiile.

Cum s-a intensificat conflictul dintre Pakistan și Afganistan

Tensiunile dintre cele două state s-au accentuat în ultimele luni, după ce Pakistanul a acuzat autoritățile talibane că ar adăposti grupări extremiste responsabile pentru atacuri peste graniță. Aceste acuzații au alimentat un conflict care s-a transformat treptat în confruntări armate sporadice.

Pakistanul a descris situația drept „război deschis”, în timp ce oficialii afgani susțin că operațiunile militare pakistaneze au afectat inclusiv zone locuite de civili, relatează stiripesurse.ro.

Misiunea Națiunilor Unite în Afganistan a confirmat că cel puțin 75 de civili au murit în urma confruntărilor izbucnite după 26 februarie, în contextul intensificării ostilităților.

Ce impact au bombardamentele asupra civililor și refugiaților

Autoritățile afgane susțin că mai mulți civili au fost uciși în bombardamentele recente din zonele de frontieră. Trei copii și o femeie și-au pierdut viața în atacuri care au lovit estul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni. Potrivit datelor prezentate de autoritățile afgane, cel puțin 18 civili au fost uciși în ultima săptămână în urma confruntărilor dintre cele două state.

Situația umanitară s-a deteriorat rapid, aproximativ 115.000 de persoane fiind nevoite să își părăsească locuințele din cauza luptelor de la frontieră.

Programul Alimentar Mondial a anunțat că a început distribuirea de „alimente care salvează vieți” pentru peste 20.000 de familii strămutate și a avertizat că „o instabilitate suplimentară va împinge milioane de oameni în foamete”.

Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
Politică
Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
Politică
Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
Politică
Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
Politică
Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
Politică
Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)
Politică
Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)
Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
Politică
Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
Victor Ponta, despre alegeri anticipate în România: „Nu au ce căuta împreună PSD cu USR la guvernare. Avem un circ de 9 luni de zile” (VIDEO)
Politică
Victor Ponta, despre alegeri anticipate în România: „Nu au ce căuta împreună PSD cu USR la guvernare. Avem un circ de 9 luni de zile” (VIDEO)
Crește numărul accidentelor cu trotinete electrice în România. Ce spune Alexandru Rogobete despre situația din spitale
Politică
Crește numărul accidentelor cu trotinete electrice în România. Ce spune Alexandru Rogobete despre situația din spitale
Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală
Politică
Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală
00:00 - Inovație medicală: Sticlele de plastic, transformate în medicament pentru boala Parkinson
23:49 - Avertisment al Asociației Pro Infrastructura. Guvernul riscă să piardă finanțarea PNRR pentru autostrada A7
23:30 - O femeie de a stat la închisoare pe nedrept din cauza unei erori de AI la recunoașterea facială
23:27 - Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
23:00 - Comisia Europeană adoptă un cadru modern pentru finanțarea transportului sustenabil. Când vor intra în vigoare noile reguli
22:54 - Ingredientele vieții, găsite în spațiu! Ce au descoperit cercetătorii pe asteroidul Ryugu
22:51 - Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
22:20 - Nadia Comăneci, celebrată la Parlamentul European la 50 de ani de la nota perfectă. Cum a fost marcat momentul istoric de la Montreal
22:18 - Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
22:16 - Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT