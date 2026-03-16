Explozie puternice au zguduit capitala Afganistanului luni seară, după ce autoritățile talibane au acuzat Pakistanul că a lansat un atac asupra orașului Kabul. Incidentul are loc într-un context regional deja tensionat, marcat de confruntări repetate între cele două state vecine.

Ce s-a întâmplat în timpul exploziilor din Kabul

Mai multe explozii au fost auzite în capitala Afganistanului între orele 21:00 și 21:15, potrivit martorilor și jurnaliștilor aflați în Kabul. Nori groși de fum au fost observați în zonele Shahr-e-Naw și Wazir Akbar Khan, situate în centrul orașului.

Atacurile au avut loc cu doar câteva zile înainte de încheierea lunii sfinte musulmane Ramadan, într-un moment în care multe familii tocmai întrerupseseră postul. Un fotograf a relatat că oamenii au intrat în panică și au fugit pentru a se adăposti în locuri mai sigure.

Unii locuitori ai capitalei s-au refugiat în subsoluri sau alte spații protejate, în timp ce sunetul sirenelor ambulanțelor a devenit tot mai frecvent pe străzile orașului.

🇦🇫💥🇵🇰Pakistán ha llevado a cabo un importante ataque en Afganistán, dirigido contra la zona central de Kabul. — EnigmAnónimo (@EnigmAnonimo)

De ce talibanii acuză Pakistanul de atac

Guvernul taliban a reacționat rapid după incidente, acuzând direct armata pakistaneză de încălcarea spațiului aerian afgan. Purtătorul de cuvânt al autorităților de la Kabul, Zabihullah Mujahid, a condamnat acțiunea militară.

Acesta a scris pe platforma X că armata pakistaneză „încă o dată a violat teritoriul afgan” și a descris atacurile drept „o crimă” și un „act de inumanitate”.

Oficialul taliban a afirmat că unul dintre bombardamente ar fi lovit un centru destinat tratamentului persoanelor dependente de droguri, iar în urma impactului ar fi murit mai mulți civili. Până în prezent nu există o confirmare independentă a acestor afirmații, iar armata pakistaneză nu a oferit un punct de vedere oficial în legătură cu acuzațiile.

Look at the fireball. It doesn’t look like smoke from a hospital. It looks like a huge ammunition depo was hit precisely. Nice fireworks by in Kabul btw. — Tactics and Weapons (@shahidaliapml1)

Cum s-a intensificat conflictul dintre Pakistan și Afganistan

Tensiunile dintre cele două state s-au accentuat în ultimele luni, după ce a acuzat autoritățile talibane că ar adăposti grupări extremiste responsabile pentru atacuri peste graniță. Aceste acuzații au alimentat un conflict care s-a transformat treptat în confruntări armate sporadice.

Pakistanul a descris situația drept „război deschis”, în timp ce oficialii afgani susțin că operațiunile militare pakistaneze au afectat inclusiv zone locuite de civili, relatează stiripesurse.ro.

Misiunea Națiunilor Unite în a confirmat că cel puțin 75 de civili au murit în urma confruntărilor izbucnite după 26 februarie, în contextul intensificării ostilităților.

Ce impact au bombardamentele asupra civililor și refugiaților

Autoritățile afgane susțin că mai mulți civili au fost uciși în bombardamentele recente din zonele de frontieră. Trei copii și o femeie și-au pierdut viața în atacuri care au lovit estul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni. Potrivit datelor prezentate de autoritățile afgane, cel puțin 18 civili au fost uciși în ultima săptămână în urma confruntărilor dintre cele două state.

Situația umanitară s-a deteriorat rapid, aproximativ 115.000 de persoane fiind nevoite să își părăsească locuințele din cauza luptelor de la frontieră.

Programul Alimentar Mondial a anunțat că a început distribuirea de „alimente care salvează vieți” pentru peste 20.000 de familii strămutate și a avertizat că „o instabilitate suplimentară va împinge milioane de oameni în foamete”.