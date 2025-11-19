Cătălin Drulă acuză Ministerul Afacerilor Interne că amână punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare automată a traficului. Acest lucru duce la noi tragedii pe șosele.

Acuzațiile lui Cătălin Drulă la adresa MAI

Candidatul USR la Primăria Capitalei acuză dezinteresul în ce privește implementarea . Cătălin Drulă susține că instituția condusă de Cătălin Predoiu doar dă impresia că dorește să grăbească acest proiect. În realitate menține blocajul, ignorând cadrul legal în vigoare de aproximativ un an.

În acest timp, mai spune Drulă, pe șosele au loc accidente tragice soldate cu pierderi de vieți omenești. Candidatul USR dă exemplu un accident rutier care s-a petrecut de curând într-un pasaj din municipiul Timișoara. El pune această tragedie pe lipsa sistemului de monitorizare.

„A mai avut loc încă o tragedie sub camerele automate de viteză pe care MAI nu pe foloseşte. În pasajul Michelangelo din Timişoara. Aşteptăm cu toţii ziua în care domnul Predoiu va anunţa prima amendă dată automat de o cameră de trafic. Camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite. Lipseşte doar voinţa MAI”, a transmis Cătălin Drulă, într-un comunicat oficial.

Candidatul USR acuză birocrația promovată de ministrul Predoiu

Cătălin Drulă susține că ultimul prezentat de Cătălin Predoiu nu aduce nici o modificare de substanță cadrului legal deja adoptat. Candidatul USR afirmă că, deşi a fost anunţat ca un mare pas înainte, actul normativ prevede doar ajustări birocratice şi nu rezolvă blocajul real. Este vorba despre conectarea efectivă a camerelor video deja instalate, la sistemul Poliţiei Rutiere, şi aplicarea sancţiunilor pentru șoferii care încalcă legea.

„Domnul Predoiu ne-a spus că a semnat OUG-ul pentru dezvoltarea Sistemului E-Sigur – monitorizarea automată a traficului. Sună bine, doar că… nu cuprinde aproape nimic despre monitorizarea automată a traficului. E o ordonanţă-trenuleţ, cu zeci de modificări dintre care partea cu camerele e o clarificare minoră de formă, undeva la «și altele». Este momentul ca MAI să înceteze amânările şi să pună în funcţiune un sistem care poate salva vieţi şi disciplina traficul rutier”, subliniază Cătălin Drulă.

Potrivit sursei citate, modificările propuse includ doar aspecte administrative minore. Acestea vizează înscrierea unui utilizator suplimentar în certificatul de înmatriculare, formalizarea transmiterii sesizărilor din partea cetăţenilor cu camere de bord sau detalii tehnice privind Platforma HUB a MAI. Niciuna dintre prevederile propuse nu accelerează aplicarea automatizată a sancţiunilor rutiere prin sistemele deja existente în oraşe

Cătălin Drulă cere MAI să renunțe la blocaj

Pe cale de consecință, candidatul USR la Primăria Capitalei solicită Ministerului Afacerilor Interne să înceteze amânările. Cătălin Drulă îi cere lui Cătălin Predoiu să pună în aplicare legislaţia existentă, astfel încât sistemul de monitorizare automată a traficului să devină funcţional şi eficient în toată ţara.

Politicianul USR mai afirmă că legislaţia necesară funcţionării sistemului este deja în vigoare. Este vorba despre OUG 84/2024, care permite utilizarea camerelor primăriilor pentru constatarea contravenţiilor, şi Ordinul MAI nr. 99/2025, care stabileşte cerinţele tehnice de compatibilitate şi interconectare cu platformele Poliţiei Române.