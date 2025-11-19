Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a amintit două situații din perioada în care a fost ministru al Transporturilor pentru a arăta ce înseamnă „să ții spatele unor oameni și să dai un exemplu de verticalitate”. Pornind de aici, Drulă a făcut între el și contracandidatul său de la PNL, Ciprian Ciucu.

Drulă: Asta înseamnă să ții spatele unor oameni și să dai un exemplu de verticalitate

„Mie asta mi s-a spus prima dată când am dat drumul la controale pe bune: ”dl ministru, sunteți sigur, sigur?”. ”Adică cum?”. ”Știți că o să primiți multe telefoane (de la partide)”. Și am zis ”da”. Și uitându-mă la omul din fața mea, care avea și el un salariu – nu știu cât e un salariu de șef la ISCTR, dar nu e ceva care să merite stresul ăsta – i-am spus: ”uite, nu vreau să te expui tu personal, că ăștia-s mafioți, spui că e nebunul ăla de Drulă în spate”. Asta înseamnă să ții spatele unor oameni și să dai un exemplu de verticalitate și să-i lași să-și facă treaba”, a declarat Cătălin Drulă, în cadrul podcastului

Drulă: Ciucu a trecut de la Macovei la Predoiu, de la Orban la Cîțu și de la USR la PSD

Acesta a amintit apoi de curățenia pe care a făcut-o la metrou, unde a desființat magazinele ce afectau siguranța publică și din care liderii de sindicat se îmbogățiseră. Pornind de aici, a făcut o comparație între el și Ciprian Ciucu.

„Am făcut curățenie la metrou, cred că asta-i faimos. Nu e chiar un episod, că oamenii ăia au zis că o să dea 5 milioane de lei unor racheți pe capul meu. Eu sunt un om obișnuit, care trăiesc în orașul ăsta. Eu am avut un curaj să stau în fața ăstora.

Vreau să văd și eu dl Ciucu în fața cui a stat drept? Că s-a făcut de coloana așa (îndoit) și când a fost să treacă de la dna Macovei la dl Predoiu, după ce dl Orban l-a ajutat să devină primar, a avut o revelație că, de fapt, e cu Cîțu, apoi n-a mai fost bun Cîțu, apoi n-a mai fost bun USR și a fost PSD. Eu cred că e un loc pentru verticalitate în politică”, a mai declarat Cătălin Drulă.