Politică

Traian Avarvarei
19 nov. 2025, 15:20
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că el propune un proiect pentru un urbanism unic și coerent în București, precum și o Primărie cu adevărat puternică. Asta spre deosebire de contracandidații săi, care „ar vrea o Primărie puternică cu un buget dacă câștigă ei”. Drulă a mai afirmat că victoria sa în alegeri ar aduce un echilibru între forțele politice în București, astfel încât PSD-PNL să nu mai aibă o putere atât de mare.

De ce crede Drulă (USR) că ar trebui să câștige Primăria Capitalei

„Proiectul nostru vorbește despre un buget unic metropolitan, despre un urbanism unic și coerent. Dl Ciucu a vorbit despre urbanism că e un dezastru ce face Nicușor Dan. Dl Băluță cu asupra măsură. Dacă mergeți în Metalurgiei, sunt pur și simplu niște ghetouri urbane construite acolo, în care săracii oameni n-au școli, n-au grădinițe, n-au nimic.

Eu cred într-un urbanism de calitate, cred în a ne asuma o Primărie puternică.

Dumnealor sunt ambigui puțin: ar vrea o Primărie puternică cu un buget dacă câștigă ei. Dacă nu, e bine și la sector, să rămână așa ca o mică unitate autonomă și happy.

USR e o forță puternică în București. Puterea nu e a noastră de undeva, magic, ci ne-au dat-o cetățenii la ultimele alegeri. Am avut 200.000 de voturi. Primarii noștri au fost scoși din funcție, discutabil dacă ăla e rezultatul alegerilor. Ați văzut că au fost 400 de voturi la Radu Mihaiu, 800 în partea aialaltă, cu nereguli la numărare, în fine… A fost la muchie de o alianță monstruoasă, așa-i spun eu, PNL-PSD.

Ar fi un echilibru de putere binevenit în oraș ca USR să aibă Primăria Generală, mai ales că nu vine din zona care a spus ”nu-i bun Nicușor Dan, e bun Cârstoiu, scuze, nu-i bun Nicușor Dan, e bun Burduja, scuze, nu-i bun Nicușor Dan, e bun Crin Antonescu”… Că-i găsești pe toți în poză cu Ciucu”, a declarat Cătălin Drulă, în cadrul podcastului Drept la vot.

