Cătălin Drulă: Al doilea mandat al lui Klaus Iohannis, unul dezastruos, care ne-a adus în criza actuală. Tot ce vedem în aceste zile este moștenirea regimului Iohannis (VIDEO)

Cătălin a declarat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, că al doilea mandat al lui a fost „dezastruos”, care a contribuit la criza actuală din România. El a subliniat că tot ce se întâmplă în prezent este o moștenire a regimului Iohannis, menționând că începând cu anul 2021, Iohannis a scos USR-ul de la guvernare și a adus PSD-ul, pe care anterior îl considera un dușman, la putere. Drulă a acuzat că acest lucru a dus la sufocarea democrației românești.

„Tot ce vedem în aceste zile este moștenirea regimului Iohannis”

De asemenea, el a afirmat că era necesar ca Iohannis să plece pentru a restabili încrederea și credibilitatea.

“Mandatul lui Klaus Iohannis a fost de 10 ani, de 5 + 5 ani. A expirat din 21 decembrie. Felul cum s-a desfășurat al doilea mandat, în special, a fost unul dezastruos, care ne-a adus în criza actuală, haosul ăsta, zvonistica, panica, pescar în ape tulburi. Tot ce vedem în aceste zile este moștenirea regimului Iohannis. De ce? Pentru că începând cu anul 2021, în acea toamnă în care a scos USR-ul de la guvernare și-a adus marele dușman, căruia îi spunea doar cu câteva luni înainte PSD care trebuie scos din guvernarea României, l-a adus la guvernare. Din acel moment, a sufocat democrația românească cu perna pe față. Practic, a vrut să facă o inginerie, nu contează ce vreți voi, poporul, nu contează, noi aranjăm alegerile, noi combinăm candidații, comasăm, blocăm opoziția care, în afară de B1, în perioada aceea, și câteva posturi, care s-au menținut echidistante, nu putea să apară nicăieri sau să fie vizibilă.

Deci o încercare de a avea o democrație dirijată, cu un mare monarh în scaun, care a pierdut orice formă de legătură cu realitatea, dacă ne gândim și la locuința asta care i se pregătea, palatul de 1000 m²… Mai avem foști președinți ai României în viață, 3. Niciunul nu a avut palat de 1000 m², după mandate. A fost dezastru. Trebuia să plece pentru a restabili, cumva, o încredere și o credibilitate. Că dacă spui am anulat alegerile, o decizie discutabilă în sine … s-au anulat alegerile în timpul lor, atunci trebuie să fim într-o situație de interimat, adică nu mai conduci tu, cel care a adus România în situația asta atât de gravă, n-ai putut s-o aperi de ăia, de care scrie CCR acolo, care au atacat democrația. El avea un rol, ca șef al statului, trebuia să arate ce s-a întâmplat, să lămurească, să dea un sentiment de încredere. Încrederea o pot da oameni care au un capital politic de încredere ori și-au terminat resursa de zbor și zborurile private ale lui Iohannis și Nordisul cu private jet-uri. Și Ciolacu, și Iohannis și-au terminat resursa de zbor. Ori e cumva halucinant și au remarcat mulți asta. A început anul 2024 cu cei 2, Ciolacu premier, Iohannis președinte. Am trecut prin atâtea runde de alegeri și răsturnări de situație și s-a terminat anul la fel cum a început, cu Ciolacu și cu Iohannis. E necesar ca să existe un interimar, să fie domnul Bolojan în aceste luni”.