Cătălin Drulă: PSD și PNL încearcă să fugă de la masa la care au dat petrecere pe banii românilor fără să plătească / Aproape cum sunt pensiile speciale sunt și concediile speciale ale președintelui Iohannis (VIDEO)

PSD și PNL încearcă să fugă de la masa la care au dat petrecere pe banii românilor fără să plătească, a declarat liderul USR, Cătălin Drulă, marți, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, acolo unde l-a ironizat și pe șeful statului pentru absența sa din spațiul public într-un moment în care „țara trece printr-o criză economică gravă”, spunând că „aproape cum sunt pensiile speciale sunt și concediile speciale ale președintelui Iohannis”.

Cătălin Drulă (USR), pe B1 TV: Economia României este într-un punct periculos

Întrebat despre amenințările premierului Marcel Ciolacu cu , președintele USR a spus: „După doi ani de guvernare iresponsabilă, iresponsabilă fiscal, iresponsabilă cu bugetul României care ne-a adus aici, încearcă fiecare din cele două partide să fugă de la masa la care au dat petrecere pe banii românilor fără să plătească, fără să ia nota de plată. În această cheie putem interpreta ce se întâmplă în aceste zile și este foarte grav pentru că economia României este într-un punct periculos, este practic frânată, consum nu mai există ca urmare a măsurilor acestui guvern din ultimii doi ani”.

„Cheltuielile statului, care sunt puse în cârca mediului privat, a contribuabililor, sunt enorme, au ajuns la cote istorice. Împrumuturile pe care le face statul român sunt la cote istorice”, a adăugat Cătălin Drulă.

„Să ne aducem că peste cred că vreo trei săptămâni se împlinesc doi ani de când USR a fost dat afară de la guvernare. Să ne aducem aminte și de ce. Acea guvernare, timp de șapte luni, eu cel puțin, ca ministru, am văzut-o ca o guvernare austeră. Am avut bugete cu care m-am chinuit să mă ajung cu banii. Am făcut tăieri, am făcut reduceri, am avut discuții cu sindicatele, deci a fost o guvernare, în prima parte a ei, sub semnul unei cumpătări, a reformelor, a reducerii de cheltuieli”, a continuat el.

„Se comportă domnul Ciolacu în aceste zile de zici că a venit acum, ieri, a preluat guvernarea de la eu știu ce alte partide. Nu! PSD, domnul Ciolacu, PNL, domnul Ciucă și cu șeful lor, cu Klaus Iohannis, care, apropo, când țara trece printr-o criză economică gravă, l-ați văzut, l-a văzut cineva pe Președintele României, cel care ar trebui să urmărească bunăstarea acestei țări? Ai putea spune că e august și că oricine are dreptul la concendiu, numai că dumnealui are, se pare, dreptul acesta foarte extins. Aproape cum sunt pensiile speciale sunt și concediile speciale ale președintelui Iohannis”, a mai spus deputatul USR.