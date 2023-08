Cătălin Predoiu, întrebat dacă România are vreo șansă să intre în Schengen: „Meciul se joacă”

Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne, a declarat, în privința aderării noastre la Schengen, că „meciul se joacă” și că „este important să-l jucăm la toate nivelurile, iar componenta economică are o mare importanță”. Acesta a dat o explicație și pentru vizita sa la Viena și discuția cu omologul austriac, vizită în condițiile în care, și cu această ocazie, Austria a repetat că

Predoiu a explicat de ce a mers la Viena să discute cu omologul austriac

„Vizita era absolut necesară, pentru că este de neconceput ca un nou ministru de Interne să nu contacteze imediat omologii după ce își preia funcția și am făcut asta imediat ce am preluat funcția. Am discutat cu toate statele membre UE, inclusiv cu comisarul Afacerile Interne.

Am acoperit toată paleta statelor membre ale UE. Era de neconceput să las deoparte ministrul austriac. Absența unui contact ar fi fost un mesaj prost din partea noastră. (…)

Era important să resetăm jocul, să-l abordăm constructiv prin prisma unor interese comune. (…) E necesar să ieșim din această paradigmă, unu vine și cere și altul refuză, pentru că s-a ajuns la un blocaj. Era important să resetăm jocul, să-l abordăm constructiv prin prisma unor interese comune”, a declarat Cătălin Predoiu, la

Acesta a ținut apoi că prezinte propria interpretare asupra declarațiilor lui Gerhard Karner, omologul austriac: „Declarațiile de după ale ministrului au fost declarații de consum politic, pentru partidul lui, dar au fost și declarații care nu s-au tradus suficient. S-a mulțumit de trei ori României pentru acțiunile întreprinse, cum ar fi desființarea clanurilor. S-a spus că , ci cu Comisia Europeană. Am pus pe masă cifrele de migrație și nu au fost contestate. România face performanță în această privință”.

Predoiu, despre aderarea României la Schengen

Ministrul de Interne a vorbit și despre șansele aderării noastre la Spațiul Schengen, punctând că acesta nu este un dosar care implică doar România și Austria, ci e unul „multidimensional”, care „presupune multiple acțiuni pe diverse paliere diplomatice”.

„Avem atuuri, trebuie jucate la momente potrivite, fără a anunța sau a face estimări hazardate sau care să mulțumească opinia publică. Prefer să fiu responsabil decât să fiu imprudent. Cred că meciul se joacă. E important să-l jucăm la toate nivelurile și componenta economică are o mare importanță. Mediul de afaceri din România, cu capital austriac, acționează în direcția corectă”, a declarat Cătălin Predoiu.