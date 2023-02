Cazanciuc, despre legea care pedepsește cu închisoarea cu executare șoferii băuți sau drogați ce produc accidente mortale: Pur și simplu nu ne putem uita cum sunt oameni uciși pe străzi, apoi șoferii vinovați se pot urca iar la volan (VIDEO)

Senatul a adoptat luni, în unanimitate, de modificare a Codului Penal, în sensul în care şoferii drogaţi, băuți sau fără permis care au generat un mortal să fie pedepsiţi cu închisoarea cu executare. Senatorul PSD Robert Cazanciuc, inițiatorul proiectului, și-a exprimat speranța că legea va fi votată cât mai repede și la Camera Deputaților, care este for decizional. Acesta a punctat că e inadmisibil ca astfel de șoferi să omoare oameni pe străzi, apoi să n-aibă nicio piedică în a se urca iar la volan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Aneta Sîngeorzan.

Cazanciuc, despre legea care pedepsește cu închisoarea cu executare șoferii băuți sau drogați ce produc accidente mortale

„E un demers care a început în urmă cu patru – cinci ani, văzând în spațiul public nemulțumirea oamenilor cu privire la anumite decizii ale instanțelor de suspedare a executării unor pedepse în cazul unor așa-ziși soferi care au ucis pe drumruile publice, după ce s-au urcat la volan fără să aibă permis, au băut sau erau sub influența drogurilor. Din păcate, Codul Penal permite astfel de individualizări de pedeapsă care să meargă la suspendare. Am considerat că așa ceva e inacceptabil, pornind de la nemulțumirile oamenilor. A fost o dezbatere destul de largă și am făcut o propunere de modificare a Codului Penal care ieri a fost însușită la Senat de toți colegii mei.

Nu vreau să ajungă nimeni la închisoare, că dacă cineva a ajuns la închisoare, altcineva a murit. Vrem să tragem un semnal de alarmă că vrem să protejăm viața în cel mai înalt mod posibil prevăzut de Codul Penal. Pur și simplu nu ne putem uita cum sunt oameni uciși pe străzi, mergi pe stradă și vine cineva peste tine fără permis, apoi se plimbă liber și mai mult, se poate urca iar la volan. E o măsură extrem de dură, e o măsură pentru noi toți, să-i tragem de mânecă pe cei care încearcă să se urce la volan, deși au consumat. Altă cale nu există de a proteja viața.

O asemenea măsură cu siguranță va trebui dublată în timp și de altele de modifcare a Codului Rutier, care să interzică cât mai mult posibil ca acești oameni să se mai urce vreodată la volanul unei mașini”, a delarat senatorul PSD Robert Cazanciuc, pentru B1 TV.

Acesta a precizat apoi că de mai mulți ani România e pe primul loc în Europa la numărul de morți pe șosele, iar cauza cel mai des întâlnită e legată de băutură și conducere fără permis. 20.000 de oameni au fost trimiși în judecată doar anul trecut pentru conducere fără permis sau sub influența băuturilor alcoolice, a mai spus senatorul PSD.