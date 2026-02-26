Ilie Bolojan răspunde criticilor! Premierul a explicat, joi, în cadrul conferinței de la Bruxelles, motivele pentru care a participat la o întâlnire privată în seara în care Guvernul a aprobat măsuri de reformă în administrație, ce vor implica și concedieri în rândul bugetarilor.

„Vă dau un răspuns. Dacă vă aduceți aminte, ședința de guvern s-a lungit destul de mult, pentru că a fost nevoie să se obțină toate avizele. În acest timp, fusese convocată la Prahova o ședință cu primarii PNL la care am confirmat că voi participa. Am avut o declarație de presă cred că în jurul orei 20:30 și am răspuns la cel puțin 10 întrebări, până la ora 22. Întrucât am spus că voi fi prezent acolo, la ora 22 și vreo 10 minute am plecat înspre Prahova. Cred că nu e niciun fel de problemă ca între ora 23 și 24 să îți respecți angajamentele. A doua zi am fost pe baricade. Participarea la diferite evenimente, chiar și o întâlnire privată, pentru că a doua zi era ziua președintelui de organizație, nu văd niciun fel de problemă pe tema asta.”, a spus premierul.

Imaginile cu premierul la petrecere au fost publicate de .

Ilie Bolojan răspunde criticilor. A sărbătorit premierul tăierile din administrație?

Întrebat dacă prezența sa la ar fi echivalat cu o sărbătorire a reducerilor de personal, Bolojan a respins ideea:

„Asta doar niște oameni rău-intenționați pot să aprecieze. Am făcut ceea ce ne-am angajat. Această coaliție s-a angajat că va face reforma în administrație, va reduce cheltuielile de personal, va elimina risipa. În afară de asta, există activități pe care trebuie să le derulezi uneori, inclusiv să încerci să îți respecți colegii, ceea ce fac întotdeauna.”, a adăugat Ilie Bolojan.

Care sunt prioritățile Guvernului în contextul PNRR și bugetului

Joi, premierul a avut discuții la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și cu vicepreședinta Comisiei Europene, comisarul Roxana Mînzatu, subliniind că absorbția fondurilor din PNRR rămâne prioritară pentru Executiv. Principalele provocări identificate de Bolojan sunt îndeplinirea jaloanelor asumate și accelerarea implementării proiectelor.

Șeful Executivului a anunțat că săptămâna viitoare Guvernul își propune să finalizeze discuțiile privind bugetul național.