Traian Avarvarei
26 feb. 2026, 19:05
Radu Miruță explică numirea controversată a USR la uzina de armament Sadu: „Credeți dvs că întâmplător sare PSD de arc în sus pentru o persoană care ia 3.000 de lei pe lună?”
Sursa foto: Radu Miruță / Facebook

Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a dat mai multe explicații despre controversata numire făcută de colegul său de la Economie, Irineu Dărău (USR), în funcția de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare – UM Sadu, din județul Gorj. Viorel Salvador Caragea, numit în această funcție, a fost comandant de poliție, pensionar special. El a fost membru USR doar o zi, apoi a trecut la AUR de unde a plecat apoi.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

„Eu știu foarte bine ce se întâmplă la fabrica aceea de la Sadu, că sunt din județul Gorj. Eticheta asta că e prieten de familie cu familia Miruță eu știu că dă bine, dar e un lucru neadevărat. Ce se întâmplă la uzina aceea mecanică Sadu e o chestiune rușinoasă pentru industria națională de apărare, are cele mai proaste cifre.

Eu am ajuns la Ministerul Economiei în luna iunie și ce să vedeți? În luna mai a fixat PSD acolo și director, și Consiliu de administrație pe niște criterii de performanță (…) de n-ai cum să schimbi acei oameni invocând faptul că nu-și fac treaba, pentru că nu-s puși să-și facă treaba”, a declarat Radu Miruță.

Acesta a precizat apoi că nu e vorba despre o poziție de director, ci de un administrator special pentru privatizare, care-l poate anunța pe ministru despre deciziile pe care conducerea le ia.

Miruță a afirmat apoi că Viorel Salvador Caragea nu are probleme cu legea și că el a căutat o persoană care „să aibă capacitatea să intre peste mizeriile de la uzina de armament”, dar timpul va demonstra dacă are sau nu această capacitate.

„Credeți dvs că întâmplător sare PSD de arc în sus pentru o persoană care ia 3.000 de lei pe lună? Omul ăsta a făcut dosar penal secretarului actual general la Ministerul Justiție de la PSD, a făcut plângere penală dlui Ponta și primarului PSD din Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, care și fost reținut, Dumnezeu să-l ierte!, a făcut dosar vicepreședintelui PSD Gorj, că a fost numit în Consiliul de administrație chiar la Sadu. PSD Gorj a numit acolo o persoană care în CV avea o singur caracteristică – crescătoare de ovine și caprine și nu s-a potrivit criteriilor și i s-a făcut dosar. Când i s-a făcut dosar, PSD Gorj l-a propus pe Caragea în conducerea unității și a refuzat. S-a ocupat de dosarul dlui Ponta cu Turceni – Rovinari”, a explicat Radu Miruță.

