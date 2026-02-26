B1 Inregistrari!
CTP: Grindeanu reușește să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească. Minte ordinar, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 feb. 2026, 21:58
Captură Video - Europa FM / Youtube
Cuprins
  1. CTP, despre „bâlciul verbal” al lui Grindeanu
  2. CTP: Minte dl Grindeanu ordinar

Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a acuzat pe Sorin Grindeanu, liderul PSD, că „aruncă cu minciuni ordinare și manipulări de cea mai joasă speță” și că are o atitudine duplicitară, deoarece mimează opoziția la măsurile Guvernului, pentru a câștiga electoral, dar nici nu pleacă din Guvern, pentru a rămâne la „cașcaval”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

CTP, despre „bâlciul verbal” al lui Grindeanu

„Dl Grindeanu încearcă, și reușește de cele mai multe ori, să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească obscenă, care exprimă aceeași idee. Adică e la guvernare, deci la cașcaval, poate să-și satisfacă clientela de partid și, în același timp, să câștige capital politic, puncte în sondaje, făcând ce ați spus dvs mai devreme – vibrând aerul. Dacă vă uitați cu atenție, acest om nu face altceva decât să arunce cu vorbe lipsite de consistență. Nu e nimic în spatele acestor vorbe. Că se va opune PSD bugetului dacă nu sunt respectate cerințele lui… Acestea sunt vorbe de cloacă, cum au fost toate celelalte până acum. La fel, amenințări etc.”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Acesta a precizat apoi că nu există niciun fel de confruntare de idei, iar ce face Grindeanu e pur și simplu atac la persoană.

„Menține în felul ăsta caldă legătura cu electoratul său, pe care încearcă să-l înmulțească din nou, pentru că i l-a luat AUR-ul. Ridică mereu câte o treaptă în acest bâlci verbal pe care-l practică. Nu vă mai amintesc de ”setea bolnavă de sânge” și alte expresii de felul ăsta la adresa lui Bolojan. Acum, next level, e să spună ”domnule, noi nu avem nicio problemă cu coaliția, cu PNL-ul, noi vrem să-l dăm afară pe Bolojan”. Deci atac la persoană!

Nu mai contează nimic, contează persoana Bolojan. Așa ceva e inadmisibil în viața politică și mai ales într-o coaliție. Poți să te opui unor idei, propuneri ale lui Bolojan, unor tăieri, restructurări cu care nu ești de acord, dar nu poți să-și faci un obiectiv din a-l da afară pe omul Bolojan.

Apoi urmează iarăși exhibiția: ”facem referendum în partid să vedem dacă mai rămânem la guvernare, dacă-l dăm afară pe Bolojan și dăm afară și USR-ul”. Deci iar next level: ”dăm noi un partid afară din coaliție, PSD-ul, că putem!”.
Sunt făcute pentru public, nu înseamnă că vor fi puse în act. Gândiți-vă câte din vorbele astea au fost puse în act de-a lungul lunilor”, a mai afirmat gazetarul.

CTP: Minte dl Grindeanu ordinar

Cristian Tudor Popescu l-a acuzat apoi pe Sorin Grindeanu că „aruncă cu minciuni ordinare și manipulări de cea mai joasă speță”.

„Minte dl Grindeanu ordinar în legătură cu dna ministru Buzoianu de la Mediu, împreună cu toți strigacii PSD, cu Zamfir și ăia, care au aruncat numai vorbe la adresa ei fără a avea nici cea mai mică dovadă că dna Buzoianu e cauza faptului că sute de mii de oameni au fost fără apă potabilă atâta vreme.

Dimpotrivă, sunt dovezi că cei puși de PSD la Apele Române au provocat catastrofa aia, nu dna ministru. Au fost numai vorbe la adresa ei și acum dlui Grindeanu, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie, vine și spune: ”noi am spus că dna Buzoianu a chinuit oameni sute de mii”. Minte cu tupeul pe care i-l vedem!”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.

