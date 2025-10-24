Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, cu privire la situația pensiilor magistraților. a explicat, la Bruxelles, că nu consideră că un referendum este necesar, atunci când există discuții și opinii „foarte bine conturate” în societate.

Ce a declarat Nicușor Dan

Nicușor Dan a precizat că, în acest moment, pe subiectul pensiilor magistraților, „există o dezbatere nici în interiorul clasei politice, nici în interiorul societății”. Acesta a punctat dezacordul pe care îl manifestă față de ideea că pensia ar putea fi cât un salariu.

„Eu cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere, în momentul în care există opinii foarte bine conturate și opuse pe un subiect. Pe subiectul pensiilor magistraților nu există această dezbatere în societate. Adică suntem cu toții de acord că e anormal ca în orice domeniu de activitate pensia să fie cât salariul, adică îmi încurajez oamenii să iasă la pensie când pot să mai muncească pentru societate. Nu există o dezbatere nici în interiorul clasei politice, nici în interiorul societății, pe subiectul ăsta”, a explicat el, conform

Nicușor Dan: „Există chestiuni de nuanță despre cât de mult să fie raportul între pensie și salariu”

Sugerând că nu crede în ideea unui referendum pe tema pensiilor magistraților, Nicușor Dan a subliniat că există niște nuanțe, care nu pot fi „tranșate” cu un referendum.

„Nuanțele niciodată nu poți să le tranșezi cu un referendum. Există chestiuni de nuanțe pentru cât de lungă să fie perioada de tranziție, există chestiuni de nuanță despre cât de mult să fie raportul între pensie și salariu și astea trebuie rezolvate într-o discuție între actorii relevanți, inclusiv reprezentanții magistraților”, a arătat Nicușor Dan.

Președintele României: „Partea de pensii ale magistraților – este o problemă”

Șeful statului a mai spus că trebuie să existe încă o discuție pe această temă cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit acestuia, va participa la o ședință, dar asta după ce va prezenta un raport referitor la ceea ce se întâmplă în Justiție.

„După decizia CCR este nevoie de încă o astfel de discuție. Asta este pe partea de pensii ale magistraților – este o problemă, este o așteptare a societății, trebuie să o rezolvăm în mod echilibrat odată pentru totdeauna. Noi avem de rezolvat o problemă. (…) Fiecare dintre partidele din coaliție trebuie să contribuie la rezolvarea acestei probleme, ca să vină în întâmpinarea unei așteptări pe care societatea o are. E bine ca toți actorii politici care fac parte din această coaliție să se comporte instituțional și în acord cu așteptările românilor”, a mai precizat președintele.