România sare în ajutorul Elveției după incendiul din Crans-Montana. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că România se implică în sprijinirea Elveției după incendiul violent produs în stațiunea de schi. Oficialul a subliniat că, în astfel de situații-limită, prioritatea absolută este salvarea de vieți, nu costurile sau aspectele birocratice.

Armata Românei a fost solicitată din nou pentru misiuni umanitare și a răspuns imediat. A pus la dispoziție aeronave medicale pentru transportul răniților cu arsuri grave.

De ce spune ministrul Apărării că nu contează costurile

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Radu Miruță a explicat că decizia de a interveni a fost luată fără ezitare, chiar dacă cheltuielile nu erau prevăzute în bugetul actual.

„Zilele acestea a fost din nou solicitat sprijinul Armatei pentru misiuni umanitare. Și da, Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plătește cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuți bani în buget. Voi regla aceste aspecte în bugetul anului 2026.

Pentru că dincolo de grade și funcții, Armata înseamnă oameni. Pentru că viața nu alege între bogat și sărac, între ministru și portar, între „pilos” și omul nimănui. Și da, eu cred că asta trebuie să facem atunci când putem. De aceea nu am stat nicio secundă pe gânduri când am aprobat aceste zboruri.”, a scris Miruță pe .

Ce misiuni umanitare desfășoară Armata României

Potrivit ministrului Apărării, în cursul zilei de astăzi, o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat din Baza 90 Transport Aerian Otopeni pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles, pentru a transporta un pacient cu arsuri grave.

„Astăzi, o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat din Baza 90 Transport Aerian Otopeni pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles (Belgia), pentru transportul unui pacient cu arsuri, urmând ca la întoarcere să aducă doi pacienți tratați în spitalele din Bruxelles;”, a adăugat ministrul Apărării.

România sare în ajutorul Elveției după incendiul din Crans-Montana. Ce alte intervenții sunt pregătite

În paralel, autoritățile române pregătesc o nouă misiune aeriană, în urma deciziei Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU).

„Tot astăzi, in urma deciziei CNSU, este pregătită o altă aeronavă care va decola spre , de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul de ieri noapte din Elveția, ca parte a sprijinului internațional pe care România îl acordă Elveției în această situație. Aceste două misiuni se adaugă zborului efectuat acum trei zile tot de Armata Română, prin care pacienți români cu arsuri grave au fost transferați în Belgia”, a mai menționat Miruță.

România sare în ajutorul Elveției după incendiul din Crans-Montana. Ce mesaj a transmis ministrul Apărării

Radu Miruță a încheiat mesajul cu un apel la solidaritate și umanitate, subliniind rolul Armatei României în astfel de momente critice:

„Când cineva are nevoie, nu întrebi „de ce” sau „cât costă”. Acționezi. Iar Armata României face exact asta. Pentru că în astfel de momente nu mai există granițe, bugete sau funcții. Există doar oameni care îi ajută pe alți oameni”, a conchis ministrul.