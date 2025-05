Ce este Sistemul? Răspunsul dat de Nicușor Dan, la dezbaterea organizată de Micutzu: „Am văzut Sistemul inclusiv în alegeri”

, candidat independent la alegerile prezidențiale, a mers, miercuri, la dezbaterea prezidențială organizată de .

Ce este Sistemul?

Dan a fost întrebat, printre altele “ce este Sistemul”?

“Am văzut Sistemul inclusiv în alegeri, am văzut atacuri la mine pe conturi și la Victor Ponta fără ca autoritățile să facă ceva. Sistemul este cel care protejează mafia imobilară la toate nivelurile, inclusiv Inspectorat de stat în construcție, oameni din Parlament care dau legi cu dedicație, judecători CCR care judecă într-un fel. Eu de 20 de ani mă lupt cu acest Sistem din poziția de ONG-ist, apoi și din calitatea de primar general”, a răspuns candidatul la prezidențiale.

“Cu ce formațiuni vă așteptați să se formeze viitorul guvern?”, a mai fost chestionat Nicușor Dan.

“Avem o compoziție a Parlamentului care este formată de șase luni. Nu vreau alegeri anticipate, o să lucrăm cu această componență. Pentru stabilitate economică vreau o majoritate cu partide pro-occidentale. Sunt 4. Îmi doresc ca toate cele 4 să formeze majoritatea. Așa este cel mai bine și stabil. Nici nu o să forțez, nici nu o să aștept. O să chem partidele la un șir de negocieri pentru ca atunci când propun un prim-ministru să intrăm într-un curs normal”, a mai declarat Nicușor Dan.

„Președintele are pârghii să ducă în direcția corectă”

Întrebat ce șanse de reforme ale Sistemului reale există, candidatul la prezidențiale a spus:

“Hai să ne uităm în trecut. Am avut o majoritate USR-PNL-PMP. Administrația de la Primărie cu toate erorile evidente pe care le-am făcut a fost o administrație care nu a fost coruptă, eu ca primar am reușit în acord cu partidele, din care unele cu conexiuni cu Sistemul, să duc orașul în direcția corectă. Cred în echilibrul de putere în președinte și guvern, președintele are pârghii să ducă în direcția corectă”.