Ioana Dogioiu, , a oferit un răspuns pentru Sorin Grindeanu, după schimbul de atacuri care a existat între ei, privind subiectul plafonării adaosului comercial la alimente.

Dogioiu a declarat, joi, că tot ceea ce a spus a fost în baza unui mandat, iar ședința a fost înregistrată, deci a vorbit în baza unor dovezi. Reacția purtătorului de cuvânt vine ca urmare a declarațiilor făcute de liderul PSD, care i-a cerut, miercuri, premierului Bolojan să o demită pe Ioana Dogioiu din funcție, dacă va mai face astfel de afirmații.

Ce a declarat Ioana Dogioiu

În timpul săptămânii trecute, oficialul Executivului a transmis că a fost luată o decizie, în cadrul coaliției, referitoare la eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Acest lucru a scandalizat mai mulți lideri politici, printre care și pe Grindeanu, care a contrazis cele spuse de Dogioiu, afirmând că nu s-a ajuns la niciun acord în acest sens.

Joi, Ioana Dogioiu avenit cu clarificări în acest sens, și a precizat că declarațiile ei pot fi susținute de stenogramele care există.

„Un purtător de cuvânt nu are opinii personale, eu vorbesc în baza unui mandat. Tot ce se discută în ședință este înregistrat şi se află în stenograme. Nu intru în dispută cu niciun lider politic şi nu intenționez să-mi cer scuze pentru nimic. Mâine dimineaţă (n.r. – vineri), premierul va avea o întâlnire cu retailerii şi, dacă în urma acestei discuţii şi a altor discuţii politice se va lua o decizie, o vom anunţa”, a afirmat, joi, Ioana Dogioiu, conform

Ce a spus Ioana Dogioiu săptămâna trecută

În data de 13 septembrie, purtătorul de cuvânt al Guvernului a oferit o declarație care a scandalizat mai mulți politicieni. Aceasta a susținut că social-democrații au fost de acord cu decizia renunțării la plafonarea prețului la alimentele de bază, iar acest lucru va intra în vigoare.

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare. Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urmă să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, a transmis Ioana Dogioiu, săptămâna trecută.

Cu câteva ore înainte însă, liderul PSD, Sorin Grindeanu a făcut o postare pe rețelele de socializare, unde și-a exprimat dezacordul față de această măsură.

„Inflația a ajuns din nou la niveluri record. Este un semnal care m-a îngrijorat la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie.

Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși!

Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii! O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară”, a transmis Sorin Grindeanu,

Adrian Câciu și Mihai Fifor, cu tunurile pe Ioana Dogioiu

Nici deputații PSD, Adrian Câciu și , nu au fost de acord cu afirmațiile făcute de oficialul Guvernului. Cei doi social-democrați au postat pe rețelele de socializare, mesaje conform cărora Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public pentru ceea ce a spus.

„Dna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului!

Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliției de Guvernare dar și de miniștri din Guvern(a se vedea declarația lui Miruță), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliția de Guvernare, for în care nu are nici un rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Domnia sa poate vorbi doar în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coaliției. Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan doar în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre Coaliția de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al Coaliției. În Coaliție NU EXISTĂ NICI O DECIZIE luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”, a subliniat Câciu pe

Mihai Fifor, la rândul lui, a criticat acțiunile Ioanei Dogioiu și a spus că aceasta „se grăbește să anunțe decizii inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate”.