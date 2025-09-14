Ioana Dogioiu a fost luată în colimator de mai mulți psd-iști, după ce a anunțat că măsura de plafonare a adaosului comercial la alimente nu va fi prelungită.

Nu numai , deputat PSD, a reacționat dur în urma declarațiilor făcute de , ci și Mihai Fifor, senator PSD. Acesta împărtășește opinia lui Câciu și a specificat că momentan nu a fost luată absolut nicio decizie privind măsura de plafonare a adaosului comercial la alimente.

Mihai Fifor: „Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi”

Senatorul a explicat, prin intermediul unei postări făcute pe rețelele de socializare, că subiectul care în aceste zile stă pe buzele tuturor românilor, nici măcar nu a fost discutat sâmbătă.

Acesta a precizat că Dogioiu „se grăbește să anunțe «decizii» inexistente”, iar adevărul este de fapt altul: „românii au nevoie de protecție reală, nu de jocuri de imagine”.

„Am verificat lucrurile cu colegii mei care au participat la ședințele Coaliției: nu există nicio decizie a Coaliției privind eliminarea plafonării. Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat. În schimb, ministrul Agriculturii, colegul nostru Florin Barbu, a susținut în Guvern, în mod explicit, menținerea plafonării.