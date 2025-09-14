Ioana Dogioiu a fost luată în colimator de mai mulți psd-iști, după ce a anunțat că măsura de plafonare a adaosului comercial la alimente nu va fi prelungită.
Nu numai Adrian Câciu, deputat PSD, a reacționat dur în urma declarațiilor făcute de purtătorul de cuvânt al Guvernului, ci și Mihai Fifor, senator PSD. Acesta împărtășește opinia lui Câciu și a specificat că momentan nu a fost luată absolut nicio decizie privind măsura de plafonare a adaosului comercial la alimente.
Mihai Fifor: „Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi”
Senatorul a explicat, prin intermediul unei postări făcute pe rețelele de socializare, că subiectul care în aceste zile stă pe buzele tuturor românilor, nici măcar nu a fost discutat sâmbătă.
Acesta a precizat că Dogioiu „se grăbește să anunțe «decizii» inexistente”, iar adevărul este de fapt altul: „românii au nevoie de protecție reală, nu de jocuri de imagine”.
„Am verificat lucrurile cu colegii mei care au participat la ședințele Coaliției: nu există nicio decizie a Coaliției privind eliminarea plafonării. Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat. În schimb, ministrul Agriculturii, colegul nostru Florin Barbu, a susținut în Guvern, în mod explicit, menținerea plafonării.
Cu toate acestea, am văzut cum, pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbește să anunțe „decizii” inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate. Însă adevărul rămâne unul singur: românii au nevoie de protecție reală, nu de jocuri de imagine”
, a transmis Mihai Fifor pe Facebook.
Senatorul PSD: „Menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază este o măsură de bun-simț”
Senatorul a afirmat că în condițiile în care inflația a crescut cu aproximativ 10%, plafonarea prețurilor la alimentele de bază este o măsură care se impune de la sine. În plus, Fifor a ținut să menționeze faptul că social-democrații aleg să prioritizeze cetățenii români și nevoile lor.
„În condițiile unei inflații care rămâne aproape de 10%, menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază nu este doar o măsură socială, ci o măsură de bun-simț. Ea înseamnă coșuri de cumpărături mai suportabile, mai puțină presiune pe bugetul fiecărei familii, un strop de stabilitate într-o perioadă de haos și incertitudine economică.
PSD spune răspicat: DA, plafonarea trebuie menținută. Ce spun PNL, USR, UDMR? Sunt de partea oamenilor, sau aleg să le facă traiul și mai greu? Restul – zvonuri, declarații iresponsabile și orgolii inutile – nu rezolvă nimic. Noi alegem bun-simțul. Și punem oamenii pe primul loc”, se mai arată în postarea senatorului.
Ce a declarat Câciu despre Ioana Dogioiu
„Dna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului!
Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliției de Guvernare dar și de miniștri din Guvern(a se vedea declarația lui Miruță), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliția de Guvernare, for în care nu are nici un rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Domnia sa poate vorbi doar în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coaliției. Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan doar în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre Coaliția de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al Coaliției. În Coaliție NU EXISTĂ NICI O DECIZIE luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”
, a subliniat deputatul PSD pe Facebook.
Ce a spus Ioana Dogioiu despre plafonarea adaosului comercial la alimente
„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare. Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urmă să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, reprezintă declarația Ioanei Dogioiu, pentru care a fost criticată.