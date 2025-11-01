B1 Inregistrari!
George Simion, ironic: „Dar dacă eram eu președintele României, plecau americanii, intra economia în recesiune și cădea euro. Așa, nu s-a mărit TVA-ul"

George Simion, ironic: „Dar dacă eram eu președintele României, plecau americanii, intra economia în recesiune și cădea euro. Așa, nu s-a mărit TVA-ul”

Elena Boruz
01 nov. 2025, 08:24
George Simion, ironic: „Dar dacă eram eu președintele României, plecau americanii, intra economia în recesiune și cădea euro. Așa, nu s-a mărit TVA-ul”
Sursa foto: Facebook / George Simion
Cuprins
  1. George Simion: „România nu este o democrație”
  2. Simion: „România, astăzi, este în cel mai dificil moment din ultimii 35 de ani”

George Simion, președintele AUR, a oferit declarații referitoare la situația actuală cu care se confruntă România. Liderul AUR nu s-a putut abține și, deși timpul a trecut, „rana” anulării alegerilor, din 2024, încă este în sufletul său.

Simion a fost prezent la Alba, cu ocazia Conferinței Județene de Alegeri a organizației AUR Alba, iar cu acest prilej, a ținut un discurs referitor la situația politică a țării noastre.

George Simion: „România nu este o democrație”

Simion a făcut afirmații tranșante, în cadrul evenimentului, afirmând că România nu mai este o democrație, mai ales „din acea zi neagră de 6 decembrie 2024”.

Liderul AUR a afirmat că luptă pentru ca fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, „să ajungă în fruntea țării”, iar „votul românilor să fie respectat”.

„Nu cred că astăzi când vorbim, pe 31 octombrie, în 2025, România este o democrație. O spun asta cu tristețe în suflet. (…). Ce faci când constați că nu mai trăiești într-o democrație? Lași mâinile jos, abandonezi? Suntem într-un proiect politic. Dar când regulile nu sunt corecte, dacă alegerile nu sunt corecte și competiția în care intrăm nu e corectă, ce poți să faci? Sau încerci să o faci să fie corectă și lupți pentru dreptatea ta, care nu este numai dreptatea ta.

Este dreptatea familiei tale mici, este dreptatea familiei tale mari, care este neamul românesc. Asta facem împreună aici de la anularea alegerilor. Din acea zi neagră de 6 decembrie 2024 până acum, luptăm ca votul românilor să fie respectat și ca schimbarea pe care sistemul nu o vrea să se producă și ca omul care a câștigat alegerile prezidențiale în 2024, domnul Călin Georgescu, să ajungă în fruntea țării”, a spus George Simion, conform Agerpres.

De asemenea, acesta a avut un mesaj ironic, spunând că și-ar fi dorit să fie chiar el președintele românilor.

„Dar dacă eram eu președintele României, plecau americanii și intra economia în recesiune și cădea euro. Așa, nu s-a mărit TVA-ul, euro…”, a adăugat ironic liderul AUR.

Simion: „România, astăzi, este în cel mai dificil moment din ultimii 35 de ani”

Mai mult, George Simion a declarat că își dorește să convingă tot mai mulți oameni „buni” să intre în „mocirla asta, numită politică”, pentru a reuși să schimbe ceva în România.

„România, astăzi, e într-un episod dificil, e în cel mai dificil moment din ultimii 35 de ani. (…). Momentul acum, pe 31 octombrie, este să spunem întregii țări: suntem deschiși să punem umărul la unificarea României, suntem deschiși să punem umărul la reconstrucția României, suntem dispuși să punem umărul că ne doare pentru țara noastră. Suntem oameni care avem soluții, suntem oameni care avem persoane valoroase în rândul nostru, care pot, în anumite domenii, să conducă.

Cred că ați văzut din ce în ce mai mulți oameni valoroși la nivelul conducerii centrale a AUR și sper, în luna pe care o am în față, să reușesc să atrag, să conving tot mai mulți oameni buni care până acum au stat departe sau le-a fost rușine să facă ceea ce noi facem de cinci ani: să intre în mocirla asta numită politică. (…). Suntem la un pas distanță să ne luăm țara în mâinile noastre, a românilor”, a conchis liderul AUR.

