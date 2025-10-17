B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ce metode propune Ministrul Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mai mulți polițiști în jurul unităților de învățământ”

Ce metode propune Ministrul Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mai mulți polițiști în jurul unităților de învățământ”

17 oct. 2025, 23:07
Ce metode propune Ministrul Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mai mulți polițiști în jurul unităților de învățământ”
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Într-o declarație recentă, Daniel David a abordat una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă tinerii din România: consumul de droguri. Ministrul Educației a enumerat o serie de metode prin care vede posibilă combaterea acestei adicții.

 

 

Cum ar putea fi prevenit consumul de droguri în rândul tinerilor

Daniel David este de părere că autoritățile joacă un rol extrem de important pentru eliminarea pieței de vânzare de droguri. Totodată, ministrul crede că mare parte din responsabilitatea prevenției revine și părinților.

Daniel David condamnă accesul la orice formă de adicție, chiar și cea de jocuri de noroc, în proximitatea școlilor.

„Asta poţi să o faci prin colaborare cu autorităţile locale, mai ales cele de ordine publică. Astfel, în jurul şcolilor, mediul să fie curat, să nu ai dealeri, consum de droguri sau alte forme de adicţie, jocuri de noroc şi aşa mai departe. Şi tot în afara şcolii contează foarte mult ce face familia, ce fac părinţii. Ce face familia are un rol fundamental în a preveni consumul de droguri. După aceea, sigur, ne mutăm în cadrul şcolii. Sunt câteva activităţi care trebuie coordonate între ele”, a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David, la emisiunea Medika Antidrog.

Cum crede ministrul Educației că ar trebui tratată adicția de droguri

Când vine vorba tratarea dependenței de droguri, ministrul Educației crede că cea mai utilă cale este prin intervenții psihoterapeutice. Acestea pot fi, de asemenea, combinate cu tratamente medicale pentru un plus de eficiență.

„Aici putem vorbi mai ales de tratamente care ţin de intervenţii psihoterapeutice şi mă refer în primul rând la protocoale care ar trebui să fie validate ştiinţific şi la tratamente în afara şcolii, în care tratamentele psihoterapeutice se pot combina cu tratamentele medicale. Legătura cu Ministerul de Interne pentru a avea mai mulţi poliţişti, de exemplu, în jurul unităţilor şcolare, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”, a precizat ministrul Educaţiei.

Daniel David a susținut că deja există o mobilizare a echipajelor de poliție în jurul școlilor unde riscurile sunt crescute.

„Există o mobilizare extraordinară pentru a ne ajuta să controlăm consumul de droguri şi violenţa în şcoală şi în jurul şcolii. Avem o colaborare strategică cu Ministerul de Interne pe care aş numi-o foarte bună”, a mai declarat ministrul.

