Cine este singurul deputat al Puterii, care a semnat moțiunea de cenzură a AUR: “Am greşit. Am semnat fix ca primarul”

Deputatul afiliat PSD , fost membru POT, a stârnit controverse după ce a semnat una dintre depuse de AUR împotriva Guvernului. Invitat la , acesta a recunoscut în direct că a făcut-o „din greșeală”, crezând că este vorba despre o inițiativă legislativă.

Cuprins:

Cum a ajuns Dorin Popa să semneze moțiunea AUR

Cine l-a determinat să semneze

Dorin Popa a explicat că a fost o neatenție:

„Am semnat din greşeală, am crezut că este vorba despre o iniţiativă legislativă. Dacă semnam, le semnam pe toate 4, nu doar pe una. Eram spre ieşire din sala de plen, m-a oprit omul şi mi-a zis să semnez tabelul. Am crezut că e o iniţiativă legislativă şi am semnat.

Am greşit. Cine greşeşte, plăteşte. Am semnat fix ca primarul. Tot omul care mi-a dat tabelul m-a sunat şi mi-a spus că am semnat moţiunea de cenzură şi să-mi retrag semnătura. Am retras-o. M-a sunat şi de la conducere să mă întrebe ce s-a întâmplat, le-am explicat şi mi-au zis că, dacă v-aţi făcut retragerea, e în regulă”, a declarat Dorin Popa.

Cine l-a determinat să semneze

Potrivit lui Dorin Popa, persoana care i-a pus tabelul în față era de la fostul său partid, POT.

„Singurul partid la care am fost înainte a fost POT. S-ar putea să fiu la USR, nu se ştie niciodată. Repet, mă grăbeam, cred că se întâmplă şi altora, nu doar mie.

Poate semnam să trec la USR, dar nu mă vor… Deşi eu îi vreau, dar ei nu mă vor. E posibil şi asta, să-mi semnez demisia, să plec din Parlament. Un prieten pe care îl ştiu de 30 de ani, Nicolae Nicușor, m-a convins să vin în PSD. Repet, este primul meu mandat, mi-am retras semnătura şi voi discuta cu conducerea partidului ce facem mai departe.

De la POT a venit cu tabelul, eu nici n-am ştiut că e moțiunea AUR. Nu scrie pe tabel AUR, POT sau mai ştiu eu ce… Mă duc duminică la votul moțiunii. Să vedem ce decide partidul”, a mai adăugat Popa.

Amintim că cele patru moţiuni de cenzură ale AUR, SOS şi POT au fost citite joi, în plenul Parlamentului, începând cu ora 11:00. Acestea urmează să fie dezbătute și votate duminică, 7 septembrie, de la ora 13:00.