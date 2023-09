Ciolacu îl contrazice pe Predoiu: Nu sunt de acord că statul a pierdut bătălia cu drogurile. Lupta va fi pierdută doar când o vom abandona noi și nu avem acest drept (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, l-a contrazis pe Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne, care că „lupta cu drogurile la categoria adulți e pierdută”.

Declarațiile controversate ale ministrului Predoiu

În contextul numărului tot mai mare de oameni, mai ales tineri, care se urcă drogați la volan și au ajuns să omoare alți oameni, Cătălin Predoiu afirmase că instituțiile statului trebuie să se concentreze pe lupta împotriva consumului de droguri în rândul tinerilor, căci la adulți bătălia a fost deja pierdută.

„Acum o lună şi jumătate, la două săptămâni după ce am preluat mandatul, am avut o şedinţă cu tot activul IGPR-ului, toată structura de comandă şi le-am spus textual – erau acolo peste 30 de oameni cred, deci am peste 30 de martori: Bătălia cu drogurile, la categoria adulţi, în momentul ăsta, este pierdută. Ce trebuie să facem este să revitalizam acest efort pe toate planurile, dar prioritar este să salvăm tânăra generaţie”, a declarat Cătălin Predoiu, la finele lunii august.

Ce a spus Ciolacu despre lupta împotriva consumului și traficului de droguri

Vineri, premierul Marcel Ciolacu a atins acest subiect într-un discurs, susținând că nu e de acord cu un astfel de mesaj: „Nu sunt de acord cu ideea că statul a pierdut bătălia cu drogurile, ea va fi pierdută doar când o vom abandona noi și nu avem acest drept. Nu putem să vedem cum și mai multe vieți sunt distruse, în timp ce clanurile mafiote prosperă”.

Ciolacu a mai afirmat că lupta împotriva drogurilor nu trebuie să țintească tinerii, care , ci marii traficanți: „Am tot văzut păreri îndreptate împotriva acestor copii, dar fără destructurarea rețelelor de trafic, nu vom avea un consum mai mic. Am ajuns să blocăm instanțele cu tot felul de dosare care în final se clasează, dar marii rechini scapă nepedepsiți. Trebuie să ne concentrăm pe marile dosare de trafic, pe marile rețele și pe marile clanuri”.