Ciolacu: Nu ştiu să fac covrigi şi nu am vândut niciodată covrigi

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD și candidatul partidului la prezidențiale, a declarat că nu ştie să facă şi nici nu a vândut vreodată covrigi. În schimb, a avut în trecut mai multe magazine, iar după intrarea în politică a închiriat spațiile comerciale.

Ciolacu, lămuriri despre afacerile pe care le-a avut

„Nu ştiu să fac covrigi şi nu am vândut niciodată covrigi. Eu am avut mai multe magazine alimentare în tinereţe, am avut şi magazin de electronice, am făcut şi import, am făcut şi exporturi.

Am avut împreună cu soţia, şi soţia gestionează în continuare, o patiserie, dar nu e o mare patiserie, să nu credeţi… Eu aş fi renunţat de mult timp.

Pe urmă, eu am hotărât să intru în politică și atunci toate spaţiile comerciale, pe care în timp le-am cumpărat, le-am închiriat şi m-am ocupat de altceva ”, a susținut Marcel Ciolacu, în emisiunea online

Ciolacu a mai afirmat că și-ar dori să învețe să facă covrigi și va merge într-o covrigărie pentru acest lucru.