Ciprian Ciucu a precizat ce va face dacă va ajunge primar general. Candidatul PNL la Primăria Capitalei a declarat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, că și-a pregătit deja toate proiectele majore pentru București și că, indiferent de rezultat, proiectele din Sectorul 6 vor continua.

El a ținut să liniștească locuitorii sectorului pe care îl conduce în prezent. le-a menționat că, dacă va ajunge primar general, se va ocupa în continuare și de proiectele Sectorului 6: „oameni buni, nu plec nicăieri, rămân în București, nu schimb buletinul, mă voi ocupa în continuare și de proiectele Sectorului 6”.

Ciucu spune că una dintre cele mai frecvente temeri ale alegătorilor din Sectorul 6 este că ar putea abandona proiectele locale odată cu o eventuală mutare la .

Cine ar urma să îi ia locul lui Ciucu, dacă va ajunge primar general

Edilul a explicat că proiectele-cheie în Sectorul 6 sunt deja avansate și vor fi preluate fără întreruperi de actualul viceprimar PNL, Paul Moldovan.

“Este un apel pe care l-am făcut către locuitorii Sectorului 6 pentru că am această problemă, recunosc. Apare în cercetări sociologice, am o foarte mare favorabilitate și pe intenția de vot este mai mică decât favorabilitatea. Și am vrut să văd de ce.

Și mi-am întrebat echipele care au fost în stradă, am ieșit eu în stradă, mi se scrie pe Facebook: domn primar, nu vă votăm pentru că nu vrem să plecați de la Sectorul 6. Am această problemă.

Da, m-au votat cu 73% și vă dați seama că mă onorează o astfel de abordare. Și atunci am vrut să spun: oameni buni, nu plec nicăieri, rămân în București, nu schimb buletinul, mă voi ocupa în continuare și de proiectele Sectorului 6, dar, evident, va trebui să mă ocup de tot orașul, împreună cu ceilalți primari de sector.

Am deja proiectele bine puse la punct, am deja un viceprimar care imediat îmi va lua locul. Este vorba despre viceprimarul PNL, Paul Moldovan, viceprimar 1, șim conform Codului Administrativ, el, o perioadă până se organizează alegerile, automat devine primar.

Deci proiectele și devotamentul meu pentru aceste proiecte pe care le-am început, dintre care, cel mai important, Spitalul Sectorului 6, vor continua. Din contră, pot să ajut, pot să deblochez”, a explicat Ciucu.

Cu ce probleme administrative se confruntă, în prezent, Primăria Sectorului 6

Întrebat dacă are proiecte blocate la nivel municipal, Ciucu a confirmat:

„Au mai rămas câteva. Pe unul cred că îl vom debloca sau, sper eu, cât de repede, Drumul Belșugului, care mi-a mâncat sufletul. Mi-a mâncat sufletul pentru că mi-a fost blocat la Primăria Capitalei vreo 2 ani de zile… și nu mai putem să stăm în această situație.

Și eu le-am promis acest drum înainte de alegerile din 2020. Am făcut exproprieri.

Avem contractul de licitații, contractul cadru ca să putem face lucrări și m-a blocat PMB-ul în avizăraie.

De nu mi-a întors avizele pe toate părțile. La APA Nova, Comitete Tehnice, ne-a dat o soluție, după care ei au revenit pe soluție, nu le-a plăcut, iar ne-a întors.

Și nu mai putem să stăm în această situație.

Prelungirea Gencea este un proiect foarte important, început în 2018.”, a mai adăugat Ciucu.