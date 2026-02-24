Ciprian Ciucu, primarul general, anunță că lucrează la o a Bucureștiului, un pachet de măsuri menit să eficientizeze activitatea administrației și a companiilor municipale.

Ciprian Ciucu anunță reforma Bucureștiului

a anunțat la B1TV, în emisiunea Special cu Nadia Ciurlin, că lucrează la un amplu proiect de reformă a Bucureștiului, care vizează schimbări profunde. Ciprian Ciucu a precizat că aceste schimbări, pe care le are în vedere, nu se vor vedea imediat în viața bucureștenilor. Aceasta deoarece vor afecta, în primul rând, funcționarea primăriei și a instituțiilor subordonate.

„Cu sau fără această reformă, impusă de sus în jos, la nivelul Bucureștiului era nevoie de o reformă la care lucrez în acest moment. Chiar dacă nu venea o astfel de ordonanță, aparatul primăriei, companiile municipal care au fost, de-a lungul anilor căpușate și vandalizate, administrația ineficientă supradimensionată nu mai răspunde nevoilor Bucureștiului”, a declarat primarul general.

Potrivit spuselor sale, măsurile la care lucrează, dar pe care nu le-a detaliat, au în vedere aspecte legate de funcționarea administrațiie municipale.

„În acest moment, lucrez cu colegii din Primăria Capitalei la un pachet de reformă a Bucureștiului. (…) Vor fi niște schimbări semnficative, dar cetățenii nu le vor vedea imediat”, a spus Ciucu.

Ce schimbări propune primarul general

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că schimbările pe care le propune vor avea loc la nivelul și a instituțiilor publice. Acestea vor trebui transformate și eficientizate. De asemenea, a spus că urmează să pregătească și proiectele de pe care dorește să le implementeze. În opinia sa, va fi nevoie de timp pentru a definitiva un astfel de program, însă.

„Vor fi niște schimbări la nivelul instituțiilor publice. Trebuie să le creștem capacitatea de a implementa niște investiții semnificative. Pregătim și investițiile din timp, dar aceste lucruri durează pentru că nu se fac de pe astăzi pe mâine”, a precizat Ciucu.

Primarul general a precizat că sunt procese întregi care vor avea loc în administrația municipală.