Ciprian Ciucu a fost invitat recent la podcastul „Vorbitorincii”, unde a evidențiat principalele disfuncționalități ale administrației Capitalei, care frânează dezvoltarea eficientă a orașului. Totodată, candidatul la Primăria Capitalei a vorbit despre calitățile esențiale ale unui edil și despre experiențele care l-au ajutat să ia cele mai bune decizii în Sectorul 6.

Care crede Ciprian Ciucu că este una dintre principalele probleme ale administrației Capitalei

Ciprian Ciucu este de părere că una dintre problemele care au împiedicat dezvoltarea propice a Bucureștiului a fost lipsa de comunicare între Primăria Generală și celelalte instituții.

„De la Primăria Capitalei este foarte slabă coordonarea între instituții și sisteme. De la faptul că astăzi vii și faci o stradă și peste două luni vin cei de la gaze și sapă în același loc. Multe dintre acele sisteme pe care s-au cheltuit foarte mulți bani (n.r. semafoare) au fost rase cu lama când au refăcut strada. Neexistând coordonare, neexistând o mapare corectă, neexistând digitalizare au intrat cu buldozerul sau au turnat pe acei senzori asfalt încins și nu mai sunt. Aici este nivelul”, a spus Ciprian Ciucu în cadrul .

Ce calități crede Ciprian Ciucu că ar trebui să aibă un primar

Ciprian Ciucu este de părere că un primar bun trebuie să fie, întâi de toate, un manager bun. Trebuie să dețină cunoștințe din vaste domenii și să aibă capacitatea de a se adapta rapid, astfel încât să poată răspunde, cu soluții potrivite, problemelor care apar într-un oraș.

De asemenea, primarul Sectorului 6 susține că un edil ar trebui mereu să se înconjoare cu specialiști din vaste domenii, alături de care să ia cele mai bune decizii pentru .

„Sunt multe probleme care țin de management. În campanie, suntem scoși la tablă și este normal să se întâmple chestia asta de către presă, și ne întreabă ce soluții avem. Spunem și noi ce am auzit de la alții sau unii poate mai avem experiență, ca să arătăm că ne-am făcut temele. Dar ceea ce contează, efectiv, în succesul unei primării sunt procesele de management. Să îți faci echipe. Să te scoli dimineața motivat ca primar și să-i motivezi pe ceilalți. Să înțelegi lucruri complexe pentru că un primar se ocupă de la managementul deșeurilor la trafic, la spitale, la școli, la protecție socială, la urbanism, la spații verzi, la taxe și impozite locale. Deci este vorba despre un management al complexității.

Ceea ce trebuie să știe să facă un primar este ia decizii, folosind expertiză, având capacitatea de a înțelege concepte complexe și de a opera cu ele. Capacitatea de a trece de la un subiect la altul, care nu au legătură unul cu altul.

[…] În orice decizie am încercat să aduc, cât de mult s-a putut, știința. Există universități, există oameni specializați care au studiat. Treaba mea ca primar este să îi găsesc, să îi identific, să îi implic și ei să ia deciziile”, a explicat Ciprian Ciucu.